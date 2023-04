Brand im Post-Zentrum Liesing: sind Eure Briefe und Pakete betroffen?

Mittwochnachmittag breitete sich eine schwarze Rauchwolke über Liesing aus. Grund war ein Brand im Logistikzentrum der Post. KOSMO erklärt Ihnen, ob Ihre Berief und Pakete von dem Brand betroffen sind.

Ein Brand im Logistikzentrum der Post führte am Mittwoch in Liesing zu einem Einsatz der Feuerwehr. Im Post-Gebäude in der Brunner Straße 48-50 entwickelte sich kurz nach der Mittagszeit ein Brand. Einsatzkräfte begannen sofort mit Löschmaßnahmen und konnten bis zum Nachmittag alle Brandherde eliminieren.

Rauchentwicklung

Wie die Berufsfeuerwehr bestätigte, handelte es sich bei diesem Vorfall hauptsächlich um eine starke Rauchentwicklung. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle.

Laut Polizei geriet eine Photovoltaik-Anlage in Brand. Daraufhin hatte das Dämmmaterial auf dem Dach Feuer gefangen, was die extreme Rauchentwicklung auf dem Dach erklärt.

Pakete und Briefe betroffen?

Pakete und Briefe, die sich zu dieser Zeit im Logistikzentrum befanden dürften keinen Schaden genommen haben. Eventuell kommt es aufgrund der Aufräumarbeiten zu leichten Verzögerungen. Allerdings bemüht sich die Post alles fristgerecht zuzustellen.

„Wir werden – wenn auch mit leichten Verzögerungen – wie gewohnt Pakete zustellen„, heißt es von Seiten der Post.