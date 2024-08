Brandstifter will Shop abfackeln und brennt plötzlich selbst (VIDEO)

In einem spektakulären und gefährlichen Vorfall hat sich ein Mann in Canberra, Australien, bei dem Versuch, ein Friseurgeschäft in Brand zu setzen, selbst entzündet.

Vorfall auf Video festgehalten

Mehrere Überwachungskameras haben den gesamten Tathergang aus verschiedenen Blickwinkeln dokumentiert. Die Aufnahmen zeigen, wie zwei maskierte Männer in den späten Nachtstunden mit Fahrrädern zum Friseurgeschäft „Gold Blade Barbers“ fahren. Einer der Männer tritt die Tür ein, während sein Komplize mit einem roten Kanister, gefüllt mit einer brennbaren Flüssigkeit, ins Innere des Ladens klettert und die Substanz auf Möbel und Fußboden verteilt.

Feuerball statt Brandstiftung

Der nächste dramatische Moment wird direkt vor der Kamera festgehalten: Der Mann zückt ein Feuerzeug, zündet es und versucht, den Inhalt des Kanisters in Brand zu setzen. Doch anstatt das Geschäft in Flammen aufgehen zu sehen, bildet sich ein gewaltiger Feuerball, der den Täter selbst in Brand setzt. Panisch und in Flammen, rennt er aus dem Laden. Sein Komplize, der draußen wartet, kommt ihm sofort zu Hilfe und gemeinsam gelingt es ihnen, das Feuer zu löschen. Obwohl die Szene bedrohlich wirkt, scheint der Brandstifter nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben zu sein. Anschließend flüchten die beiden auf ihren Fahrrädern.

Ermittlungen der Polizei

Der Vorfall ereignete sich Anfang Juli in Gungahlin, einem Vorort von Canberra. Die Polizei hat das Video mittlerweile veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifikation der Täter. Der Grund für den Brandstiftungsversuch bleibt bislang unklar und ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Sicher ist, dass das Geschäft durch das Feuer erheblich beschädigt wurde, womit ein beträchtlicher Sachschaden entstanden ist. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gefahr für Fitnessstudio über dem Friseurgeschäft

Der Vorfall hätte potenziell katastrophale Ausmaße annehmen können. „Direkt über dem Geschäft befindet sich ein 24-Stunden-Fitnessstudio, in dem sich zu dieser Zeit Menschen aufhielten, was unglaublich gefährlich war“ betonte Inspektor Matthew Sprague von der örtlichen Polizei im Gespräch mit 7news. Hätte sich das Feuer weiter ausgebreitet, wären möglicherweise Menschenleben in Gefahr gewesen.

„Er hat Glück gehabt, das ist ein unglaublich gefährlicher Vorfall,“ so Inspektor Sprague weiter. Die Polizei fordert die Täter eindringlich auf, sich zu stellen, „bevor wir an eure Tür klopfen.“