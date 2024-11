Brautpaar am Boden zerstört: „Was haben wir ihnen getan? (VIDEOS)

Eine Hochzeit in St. Helens, Oregon, die als traumhafter Maskenball geplant war, endete für Kalina Mary in einer niederschmetternden Erkenntnis. Nach monatelanger Vorbereitung musste sich die junge Frau mit einem fast leeren Saal abfinden.

Kalinas Erwartungen und die Realität

Trotz Einladung von 75 Gästen erschienen lediglich fünf Personen aus ihrem engsten Familienkreis zu ihrer Hochzeit. Kalina hatte zehn Monate in die Planung investiert und sich eine fröhliche und festliche Feier erträumt: „Ich träumte davon, dass wir den Saal betreten, und alle Gäste uns beglückwünschen und sich für uns freuen“, erzählt die enttäuschte Braut. Doch der Saal blieb fast komplett leer, abgesehen von der engsten Familie: „All die verschwendeten Lebensmittel und Getränke. All die leeren Tische und Stühle. Jeder Moment meines Hochzeitsempfanges musste geändert werden.“

#fyp #whereisthelove ♬ original sound – Sara Lones @kalina_marie_23 This is our entrance to our Masqurade ball. The Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY about for the last 10 months. The same ball that I not only digitally invited over 75 people to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? As you see in the video, we enter the venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. My husband and I finally showed up at 2oclock, to 5 people. In a venue planned for 40. I dreamed that I would walk in to a bunch of people cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue being almost completely empty. All the wasted food and drinks. All the empty tables and chairs. Every moment of my reception changed to adapt. Did we still make the most of it?? You bet your SWEET @$$ we did. But did this video just take all the good moments and shoot them out of the water for a second, F$&K yea it did 😔 It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Why couldn’t we matter enough for people to show up? I still have “friends” that haven’t even messaged me to congratulate me or tell me why they didn’t come. It truly makes me sick. I honestly can’t wrap my head around this yet. But all I know is, I have my man. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful ❤️ #FAIL

Für Kalina bleibt die Abwesenheit vieler Gäste ein Rätsel: „Warum? Was haben wir ihnen getan? Bin ich so ein schlechter Mensch? Was hat mein Mann getan, um das alles zu verdienen? Sind wir nicht wichtig genug, damit die Leute auftauchen?“ Besonders schmerzlich war für sie, dass einige Freunde nicht einmal gratulierten oder Gründe für ihr Fernbleiben nannten. „Das macht mich wirklich krank. Ich kann das ehrlich gesagt noch nicht begreifen“, gibt sie zu.

Die wertvolle Erkenntnis

Trotz der Enttäuschungen erkennt Kalina den Kern dessen, was wirklich zählt: „Alles, was zählt, ist, dass ich meinen Mann habe. Mein Baby. Und eine Familie, die da ist, wenn ich sie brauche. Und dafür werde ich ewig dankbar sein“. Diese Erkenntnis wird wohl ihre zukünftigen Beziehungen beeinflussen.

Ihr emotionales Video, das die Geschichte dieser besonderen, aber einsamen Hochzeit zeigt, erlangte schnell virale Berühmtheit auf TikTok: „Da niemand sonst unseren Einzug sehen konnte, dachte ich, zumindest meine TikTok-Freunde konnten das. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass mein Video so einschlagen würde. Ich bin völlig überwältigt. Ich spüre die Liebe und Unterstützung von TikTok.“

Einige Nutzer schlugen vor die Feier zu wiederholen und als Gäste das Brautpaar zu unterstützen, doch die Braut lehnte ab: „Meine kleine Gruppe ist wirklich alles, was ich brauche. Und jetzt weiß ich wirklich, wer für mich da ist und wer nicht.“