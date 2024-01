Bricht RAF Camora Tour ab? Fans besorgt um seine Gesundheit

Im Rampenlicht der Musikszene ist es nicht immer leicht, mit schweren gesundheitlichen Problemen umzugehen. Dies musste der Wiener Rapper RAF Camora jüngst am eigenen Leib erfahren. Mit einem emotionalen Instagram-Post teilte der 39-Jährige seinen Fans mit, dass er im Oktober einen Hörsturz erlitt und seitdem mit einem Tinnitus zu kämpfen hat. Die Nachricht versetzte seine Anhänger in eine Schockstarre und löste eine Welle der Besorgnis aus.

„Ich musste aus gesundheitlichen Gründen letzten Donnerstag zurück nach Wien. Was bis auf meinen engsten Kreis und meine Familie keiner weiß, ist, dass ich im Oktober einen Hörsturz hatte – und seitdem einen Tinnitus“, enthüllte RAF Camora in seinem Instagram-Post. Die Diagnose kam für den Musiker unerwartet und hat sein Leben seitdem stark beeinflusst.

Der Rapper, der gerade an seiner Fitness für eine anstehende Tour arbeitete, bemerkte während eines Meetings in Dubai, dass etwas nicht stimmte. „Es war alles in Ordnung – bis letzte Woche während eines Meetings alles dumpf wurde, mit einem hohen Piepton, als würden drei Fernseher neben mir im Standby-Modus stehen“, beschreibt er die Situation.

Das ständige Pfeifen im Ohr stellt für RAF Camora, der von der Musik lebt, eine besondere Herausforderung dar. „Es ist (natürlich) für mich als Musiker sehr beunruhigend, und es ist gerade auch nicht so einfach, damit zu schlafen“, gesteht er auf Social Media. Aktuell stehen dem Rapper eine Reihe von MRT-Untersuchungen und Krankenhausterminen bevor, um die weitere Vorgehensweise zu klären.

Tourabsage?

Unklar bleibt, welche Auswirkungen der Gesundheitszustand auf seine geplante Tour haben wird. Doch trotz der Schwierigkeiten zeigt sich RAF Camora kämpferisch und zuversichtlich. „Ein Schritt zurück = immer zwei nach vorne“, mit diesen Worten beendete er sein Statement auf Instagram. Seinen Fans verspricht er, über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.