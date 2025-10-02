Brigittenau – Alkoholisierter (27) schießt wild um sich!

Ein 27-jähriger Österreicher geriet am Mittwochnachmittag in Wien-Brigittenau völlig außer Kontrolle, als er seinen Freund nicht in dessen Wohnung antraf. Im Innenhof des Wohngebäudes entlud sich seine Frustration in Zerstörungswut – er beschädigte einen Tisch und feuerte mehrere Schüsse aus einer Gasdruckpistole ab.

Polizeieinsatz mit Warnschüssen

Die Polizei rückte um 14:10 Uhr zum Einsatzort aus und konfrontierte den Tobenden. Als dieser die Anweisungen der Beamten ignorierte und zu fliehen versuchte, gaben die Einsatzkräfte Warnschüsse ab. Der Flüchtende konnte schließlich gestoppt und durchsucht werden.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten die Gasdruckpistole, die umgehend sichergestellt wurde. Die Behörden verhängten ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann. Eine Alkoholmessung ergab zudem einen Wert von etwa 1,4 Promille.

Der 27-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Störung der öffentlichen Ordnung verantworten.