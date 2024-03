Früher haben uns unsere Balkan-Omas auf eine herzhaft-traditionelle Weise ernährt, die weit entfernt von den heutigen Ernährungstrends war. Am 7. März feiern wir den Tag der gesunden Ernährung, und es ist interessant, einen Blick auf die köstlichen Mahlzeiten zu werfen, die unsere Kindheit geprägt haben.

Plazma & Milch

In einer Zeit, als Superfoods und Fitness-Diäten noch nicht auf der Tagesordnung standen, war Plazma ein beliebtes Balkan-Gebäck. Unsere Omas kombinierten es oft mit Milch, um eine nahrhafte Mahlzeit oder einen Snack zu zaubern. Diese einfache, aber schmackhafte Kombination bot eine Fülle von Nährstoffen.

Przenice

„Przenice“ ist ein herzhaftes Balkan-Gericht, das oft als Frühstück oder Snack genossen wird. Es besteht aus in Ei getränktem Brot, das dann in Öl oder Schmalz gebraten wird. Das Ergebnis ist ein köstliches, goldbraun gebratenes Brot mit einer knusprigen Textur außen und einem weichen Inneren.

Marmelade, Brot & Mekike

Marmelade auf Brot war ein süßer Genuss, während Marmelade und Mekike eine köstliche Ergänzung bildeten. Die knusprige äußere Schicht und die weiche, luftige Textur im Inneren machen „Mekike“ zu einem angenehmen Genusserlebnis. Ob mit Puderzucker bestäubt oder mit Marmelade gefüllt, „Mekike“ bieten eine breite Palette von Geschmacksrichtungen. Begleitet von einem Glas Milch, bot dies eine einfache, dennoch befriedigende Mahlzeit, die unsere Omas oft als Snack oder Frühstück servierten.

Zucker in Cola & gebratene Kartoffelchips

Das zugegebene Zucker in der Cola soll dazu dienen, die scharfe Kohlensäure zu neutralisieren. Einige Menschen empfinden die intensive Kohlensäure als unangenehm oder zu stark. Der Zucker kann dazu beitragen, die prickelnde Wirkung zu mildern und ein angenehmeres Trinkerlebnis zu schaffen. Gebratene Kartoffelchips mit Käse, Fleisch und Brot waren herzhafte Leckerbissen, die den Hunger auf unkonventionelle Weise stillten.

(FOTO: iStock/Narong Rammanee)

Hausgemachte dicke Pizza

Hausgemachte dicke Pizza war ein Fest für den Gaumen und eine Kalorienbombe. Diese wurde mit Speck, Ketchup und selbstgemachtem Käse belegt. Eine kulinarische Kreation, die die einfache Freude am Essen widerspiegelte.

Leberpastete, Eier mit Würstchen & hausgemachte Pommes

Leberpastete aufs Brot schmieren, Eier mit Würstchen und hausgemachte Pommes oder Chips erweiterten die Palette herzhafter Genüsse. Unsere Omas mixten und kombinierten verschiedene Zutaten, um uns sättigende Mahlzeiten zu bieten.

Schmalz & Vegeta oder Paprika

„Brot mit Schmalz und Vegeta“ ist äußerst einfach zuzubereiten. Man braucht nur frisches Brot, Schmalz und eine Prise Vegeta oder Paprika. Diese Unkompliziertheit macht es zu einer schnellen Lösung für eine schmackhafte Mahlzeit oder einen Snack. Diese Mischung aus salzigem und würzigem Geschmack bleibt vielen Menschen als angenehme Erinnerung aus der Kindheit in Erinnerung. Insgesamt ist „Brot mit Schmalz und Vegeta“ ein schmackhaftes und nostalgisches Gericht, das auch heute noch von vielen Menschen auf dem Balkan genossen wird.

(FOTO: Youtube-Screenshot)

Popara/cicvara

„Popara“ ist ein traditionelles Balkangericht, das aus einfachen Zutaten hergestellt wird und eine köstliche und sättigende Mahlzeit darstellt. In einem Topf wird Wasser oder Milch erhitzt, und wenn es fast kocht, wird eine Prise Salz hinzugefügt. Die heiße Flüssigkeit wird dann über das alte Brot in der Schüssel gegossen.Die Brotstückchen werden gründlich durchgemischt, damit es die Flüssigkeit aufsaugt und eine breiige Konsistenz entsteht. Je nach persönlichem Geschmack kann man sie mit zusätzlichen Zutaten wie Zucker, Butter oder frischer Milch verfeinern.

Die Ernährungsgewohnheiten unserer Balkan-Omas mögen heute nicht den aktuellen Vorstellungen von ausgewogener Ernährung entsprechen, aber sie erinnern uns daran, dass Essen nicht nur Nahrungsaufnahme ist, sondern auch eine Verbindung zu Traditionen und Wurzeln darstellt. In einer Welt, die von modernen Ernährungstrends geprägt ist, feiern wir am 7. März den Tag der gesunden Ernährung, während wir uns an die schmackhaften Gerichte erinnern, die unsere Großmütter mit Liebe zubereitet haben.