Brutaler Überfall: Wiener Polizei sucht nach diesen Räubern

Nach einem brutalen Überfall am Donaukanal wurden Fahndungsfotos veröffentlicht. Ein 22-Jähriger erlitt schwere Schnittverletzungen, als er seine Begleiterin vor den zwei flüchtigen Tätern schützen wollte.

Die Wiener Polizei hat am Mittwoch Fahndungsfotos veröffentlicht, nachdem ein junges Paar am Donaukanal brutal überfallen wurde. Der Vorfall ereignete sich bereits am 5. Oktober gegen drei Uhr morgens beim Aufgang zur Augartenbrücke. Dabei stellte sich ein 22-Jähriger schützend vor seine Begleiterin, woraufhin die Angreifer mit einer zerbrochenen Bierflasche auf ihn losgingen. Der junge Mann erlitt schwere Schnittverletzungen am Unterarm, während die Täter mit einem geraubten Handy und einer Brieftasche vom Tatort flüchteten.

FOTO: LPD Wien

Täter identifiziert

Die Ermittler konnten inzwischen Bildmaterial der mutmaßlichen Täter sicherstellen. Bei den Gesuchten handelt es sich um zwei Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren mit dunklem, kurzem Haar. Ihre Körpergröße wird auf etwa 175 bis 185 Zentimeter geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, unter der Telefonnummer 01-31310-62800 zu melden.

Hinweise können auch anonym abgegeben werden.

