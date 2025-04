Ottakring: 27-Jähriger stürzt blutüberströmt in Polizeistation

Ein 27-jähriger Tunesier betätigte schwer verletzt den Notfallschalter der Wiener Polizei. Die Ermittlungen führen zu einer blutigen Spur und einem möglichen Tatort.

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich, als ein Tunesier den Notfallschalter der Polizeiinspektion in der Brunnengasse betätigte und angab, schwer verletzt zu sein. Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich das Ausmaß seiner Verletzungen: Der Mann hatte tiefe Schnittwunden am Kopf und Hals und blutete stark. In kritischem Zustand wurde er von einem Notarzt und Rettungssanitätern der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht, da akute Lebensgefahr bestand.

Tatort und Ermittlungen

Die Ermittlungen führten die Beamten zu einer möglichen Tatörtlichkeit, einer Wohnung in der Friedmanngasse im Bezirk Ottakring. Diese befindet sich etwa sechs Gehminuten von der Polizeiwache entfernt und scheint nicht die Unterkunft des Verletzten zu sein. Die Blutspur, die der Tunesier hinterlassen hatte, wies den Weg dorthin. Nach Angaben des Opfers wurde es von zwei Männern mit einem größeren Messer oder einer Machete angegriffen.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Der Fokus liegt nun auf der Identifizierung der Tatverdächtigen sowie der Aufklärung des Tathergangs und des Motivs. Der Verletzte konnte dazu bislang keine weiteren Informationen liefern.