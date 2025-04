Neues iPhone-Update besitzt KI-Funktion!

Apple bringt mit iOS 18.4 die fortschrittliche „Apple Intelligence“ nach Deutschland. Nur bestimmte Geräte profitieren von dieser KI-Revolution.

Apple hat kürzlich das iOS-Update 18.4 veröffentlicht, das eine bedeutende Neuerung in Form der „Apple Intelligence“ nach Deutschland und in weitere EU-Länder bringt. Diese fortschrittliche KI-Funktion ist allerdings nur für bestimmte Geräte verfügbar, darunter die iPhone-16-Modelle sowie das iPhone 15 Pro und Pro Max, ebenso wie iPads mit M-Prozessoren. Mit diesem Update erreicht Apples KI erstmals den deutschen Markt und unterstützt neben Englisch auch Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Chinesisch.

Neue Funktionen in Beta

In der zweiten Beta-Version hat Apple zusätzliche interessante Funktionen integriert. Das Update iOS 18.4 ist für alle iPhones ab dem Modell iPhone XR verfügbar. Nutzer können sich auf das neue iOS-Update freuen, das in der Regel über Nacht installiert wird, vorausgesetzt, das Gerät ist an die Stromversorgung angeschlossen.

Sollte das Update iOS 18.3 nicht automatisch zum Download bereitgestellt werden, besteht die Möglichkeit, es manuell über die Einstellungen unter „Allgemein“ und „Softwareupdate“ herunterzuladen.

Neben der Einführung von Apple Intelligence bietet iOS 18.4 eine Vielzahl neuer Funktionen und Optimierungen, die das Benutzererlebnis weiter verbessern.