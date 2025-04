Mega-Drogenfund in Österreich: Über 80 Kilo Kokain sichergestellt

Bei einer Kokain-Sicherstellung in Wien beschlagnahmte das Bundeskriminalamt über 78 Kilogramm des Rauschgifts. Der spektakuläre Fund zählt zu den größten Erfolgen im Kampf gegen den Drogenhandel der letzten Jahre.

Das Bundeskriminalamt (BK) verzeichnet mit der Beschlagnahme von über 78 Kilogramm Kokain einen der größten Erfolge im Kampf gegen den Drogenhandel in Wien der letzten Jahre. Am Steuer des zur Beförderung der illegalen Substanz genutzten Fahrzeugs ergriff die Polizei den mutmaßlichen Täter. Die Exekutive (Polizei) vermeldete diesen beachtlichen Ermittlungserfolg am Mittwoch.

Der Wagen enthielt Rauschgift mit einem Gesamtgewicht von exakt 78.209,7 Gramm. Bei einer späteren Durchsuchung am 1. April konnten die Ermittler am Arbeitsplatz des Verdächtigen im niederösterreichischen Bruck an der Leitha zusätzliche 3.089,9 Gramm des weißen Pulvers auffinden. Der Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, äußerte sich zum Fall: „Die Rekordsicherstellung von insgesamt 81 Kilogramm Kokain zeigt: Die Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität in Österreich sind trotz fehlender Befugnisse noch erfolgreich.“

Zugriff nach Observierung

Dem Zugriff gingen umfangreiche Untersuchungen des BK-Büros für Organisierte Kriminalität, Referat Balkan, voraus. Den entscheidenden Schritt setzten die Fahnder am 21. März, als Spezialeinheiten des Einsatzkommandos Cobra das verdächtige Vehikel observierten. In der Leberstraße in Wien stoppten sie schließlich den Fahrer – einen 49-jährigen österreichischen Staatsbürger mit festem Wohnsitz im Land.

Bei der Inspektion des Laderaums stießen die Beamten auf mehrere Sporttaschen, gefüllt mit 70 Blöcken Kokain zu je circa 1.100 Gramm. Die Festnahme des Drogenkuriers erfolgte unmittelbar vor Ort. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend in eine Justizanstalt überstellt, während die Ermittlungen fortgesetzt werden.

Laufende Ermittlungen

Das Bundeskriminalamt teilte mit: „Aus ermittlungstaktischen Gründen werden nähere Informationen zur Person zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.“ Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung an der Adresse des Tatverdächtigen fanden die Beamten 14.400 Euro in bar.

Die Behörden vermuten, dass es sich dabei um Einnahmen aus illegalen Drogengeschäften handelt.