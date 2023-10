B*tchfight? Selena Gomez entfolgt Dua Lipa auf Instagram

Im Rampenlicht der digitalen Bühne steht niemand Geringeres als Selena Gomez, die unangefochtene Instagram-Queen mit einer beeindruckenden Followerzahl von 430 Millionen. Doch jüngste Aktivitäten der 31-jährigen Sängerin und Schauspielerin haben die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht und den Verdacht aufkommen lassen, dass zwischen ihr und der 28-jährigen Pop-Sensation Dua Lipa ein Konflikt brodelt.

Es begann alles mit einem scheinbar unschuldigen Klick. Die Adleraugen ihrer Follower entdeckten, dass Gomez Dua Lipa nicht mehr auf Instagram folgt. Dieser Akt, der in der Social-Media-Welt als Zeichen für einen Bruch in der Beziehung interpretiert werden kann, wurde schnell zum Gesprächsthema unter den digitalen Detektiven

erbitterte Rivalinnen

Die Medienlandschaft heizte die Spekulationen weiter an, indem sie die Frage aufwarfen, ob die beiden erfolgreichen Künstlerinnen nun erbitterte Rivalinnen seien. Die Geschichte nahm ihren Lauf, und die Gerüchte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken.

Doch die ehemalige Disney-Darstellerin und jetzige Hauptdarstellerin der Serie „Only Murders in the Building“ hat nun Stellung bezogen und das Rätsel gelöst. In einem Gespräch mit „Fast Company“ erklärte Gomez, dass das Entfolgen von Lipa reine Zufälligkeit war. „Ich habe mein Instagram-Profil etwas aufgeräumt und plötzlich wurde ich angerufen und gefragt, was mit Dua vorgefallen sei“, so Gomez. Ein einfaches Missverständnis, das für einen Sturm im Wasserglas sorgte.