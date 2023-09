Taylor Swift und Selena Gomez: Glanz und Glamour bei den VMAs 2023! (VIDEO)

Die MTV Video Music Awards (VMAs) 2023 in New Jersey, eine der größten Preisverleihungen der Musikindustrie, waren erneut ein Schaulaufen für glanzvolle Auftritte und modische Statements. Zwei prominente Namen dominierten die Best-Dressed-Listen des Abends: Die Popikonen Taylor Swift und Selena Gomez.

Selena Gomez, die 31-jährige Schauspielerin und Sängerin, bekannt aus der Serie „Only Murders in the Building“, erregte mit einer auffälligen roten Robe des Designers Oscar de la Renta Aufsehen. Das Neckholder-Kleid, halbtransparent und mit einem tiefen Ausschnitt, zeigte ein florales Design, das durch perlenbesetzte Blütenranken im Rockbereich hervorgehoben wurde. Die passenden roten Stilettos und silbernen Schmuckstücke rundeten den Look ab. Ihre dunklen Haare trug Gomez glatt und in der Mitte gescheitelt, was den eleganten Auftritt perfekt abrundete.

Taylor Swift, die 33-jährige Sängerin des Hits „Midnights“, begeisterte in einem hautengen, asymmetrischen Neckholder-Kleid von Versace. Das schwarze Kleid, mit einem hohen Beinschlitz und goldenen Knöpfen, strahlte eine schlichte Eleganz aus. Swift ergänzte das Outfit mit mehreren goldenen Halsketten und schwarzen Stilettos. Ihre Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, was dem Look eine sportliche Note verlieh.

Überraschungsauftritt von *NSYNC

Für Taylor Swift hielt der Abend noch eine besondere Überraschung bereit. Die legendäre Boyband *NSYNC, bestehend aus Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Justin Timberlake, Lance Bass und Joey Fatone, stand erstmals seit langer Zeit wieder gemeinsam auf der Bühne, um Swift den Preis in der Kategorie „Best Pop“ zu überreichen. Als Swift die Bühne betrat, war sie sichtlich überrascht und gerührt. „Ihr seid personifizierter Pop“, schwärmte Swift, sichtlich ergriffen von der *NSYNC-Reunion und ihrem eigenen Triumph.

Die MTV VMAs 2023 waren somit nicht nur ein Fest für Musikliebhaber, sondern auch ein Highlight für Modebegeisterte. Mit ihren atemberaubenden Auftritten haben Selena Gomez und Taylor Swift einmal mehr bewiesen, warum sie zu den Stilikonen unserer Zeit gehören.