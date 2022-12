Austria has been hit by a series of bizarre burglaries, but the thieves’ loot is unusual

Im österreichischen Horn ist die Polizei mit einer Einbruchsserie konfrontiert, bei der auch ein Bauer das Ziel war, weil die Diebe ihm 24 Säcke mit fünf Kilogramm Kartoffeln entwendet haben. Sie stahlen insgesamt 120 Kilogramm Kartoffeln, aber auch die Solarüberwachungskamera und die Batterie verschwanden spurlos.

In einer Serie von fünf Einbrüchen, die alle mit denselben Dieben in Verbindung gebracht werden, ist auch ein Einbruch in ein Hanfgeschäft im Stadtzentrum verbunden, wo sie Geräte für den Anbau von Marihuana stahlen.

Die lokalen Behörden bringen diese Diebstähle mit dem Anstieg der Lebensmittelpreise in Verbindung, weil sie noch nie zuvor einen Fall von Kartoffeldiebstahl hatten, berichtet die serbische Agentur Tanjug.