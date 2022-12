Die Studie hat gezeigt, dass die Vier-Tage-Woche das Richtige ist

Nach einem sechsmonatigen Test einer viertägigen Arbeitswoche bei voller Bezahlung bewerteten alle Mitarbeiter der Studie das Konzept positiv, während ihre Chefs mit der gesteigerten Produktivität zufrieden waren.

Die Auswertung des Projekts „Vier-Tage-Woche“ ergab, dass 97 Prozent von rund 500 Befragten gerne an der verkürzten Arbeitswoche festhalten würden. Tatsächlich war der zusätzliche freie Tag so beliebt, dass 70 Prozent der Teilnehmer sagten, sie bräuchten eine große Gehaltserhöhung, um zu einer 40-Stunden-Woche zurückzukehren, berichtet die kroatische Nachrichtenagentur HINA.

„Die Vier-Tage-Woche hat unser Geschäft und unsere Mitarbeiter verändert. Die Mitarbeiter sind konzentrierter, engagierter und fleißiger, was uns hilft, unsere Ziele besser als zuvor zu erreichen“, sagte der Umfrageteilnehmer John Leland, Chief Strategy Officer bei der Crowdfunding-Plattform Kickstarter.

An dem Projekt, das von Forschern aus Boston, Cambridge und Dublin geleitet wurde, beteiligten sich mehr als 30 Unternehmen mit insgesamt rund 900 Mitarbeitern, darunter IT-Firmen, Gastronomie, Beratungs- und Bauunternehmen. Laut Umfrage beabsichtigen zwei Drittel der Unternehmen, die Vier-Tage-Woche bei voller Bezahlung nach der Testphase beizubehalten, der Rest tendiert dazu oder ist noch unentschlossen. Kein Unternehmen hat angekündigt, endgültig zur Fünf-Tage-Woche zurückzukehren.

Die Arbeitszeitverkürzung habe keinen Produktivitätsverlust zur Folge gehabt, sagen die Autoren der Studie, weil die Unternehmen ihre Arbeitsprozesse einfach effizienter gestalteten: Innerhalb von sechs Monaten stieg der Umsatz des Unternehmens um durchschnittlich acht Prozent und im Vergleich zum Vorjahr Vorjahreszeitraum sogar um 38 Prozent. „Die körperliche und geistige Gesundheit verbesserte sich ebenfalls, zusammen mit der Zufriedenheit in mehreren Lebensbereichen, was möglicherweise mit besserem Schlaf und mehr körperlicher Aktivität zusammenhängt“, sagte Wen Fan, Forscher am Boston College.

Auch andere Länder experimentieren mit der Vier-Tage-Woche, darunter Großbritannien, Island und Belgien. Auch einige deutsche Firmen testen ähnliche Modelle.