Bub(3) nach 22 Stunden aus den Trümmern geborgen (VIDEO)

Gestern wurde die Türkei in den frühen Morgenstunden von einem heftigen Erdbeben der Stärke 7,8 Grad auf der Richterskala heimgesucht, nur eine Stunde später folgte ein weiteres Erdbeben der Stärke 6,7.

Die enorm starken Erdbeben haben auch im benachbarten Syrien, wo die Stadt Al Bab am stärksten betroffen ist, große Schäden verursacht. Die Erdbeben waren in weiten Teilen der Türkei, in Georgien, Armenien und Zypern zu spüren, mehrere Nachbeben halten bis heute noch an.

Die Rettungsaktionen dauern an, und es gibt immer mehr Videos von Menschen, die aus den Trümmern geborgen werden konnten. Unter den geretteten Menschen befindet sich auch ein dreijähriger Junge, der 22 Stunden lang unter den Trümmern eines Gebäudes in der Stadt Malatya begraben war.

TRT-Journalist Hakan Kopur teilte das Video über die Rettung des Kleinkindes auf Twitter und nannte sie ein Wunder.

Die Stadt Malatya in Ostanatolien war laut offiziellen Angaben eines der Epizentren des gestrigen verheerenden Erdbebens in der Türkei.

Bei dem Erdbeben der Stärke 7,8, das am frühen Montagmorgen die Türkei und Syrien erschütterte, wurden bisher mindestens 4.372 Todesfälle bestätigt.

Mehr als 7.800 Menschen wurden bisher in den 10 türkischen Provinzen, die vom Erdbeben betroffen sind, gerettet, teilte Orhan Tatar von der türkischen Katastrophenschutzbehörde gegenüber den Medien mit.

Das Foto des Kleinkindes, das gestern aus den Trümmern gerettet wurde, ging um die Welt. Nach anstrengenden Aktionen gelang es den Rettern, den unverletzten Buben zu bergen und in Sicherheit zu bringen. Die Nachricht über die Rettung des Kleinkindes brachte viele Menschen weltweit zum Weinen, wie die Kommentare in den sozialen Netzwerken deutlich zeigen.