Bürgermeister stellt neuen Wiener Wohnbonus für 200 Millionen Euro vor

Österreich ist, was Corona-Hilfen, betrifft schon immer großzügig gewesen. Auch jetzt bei der Teuerungswelle greift die Regierung immer mal wieder tief in die Tasche, um Beihilfen auszuzahlen. Nun kommt ein neuer Bonus auf die Wiener zu.

Ein neuer Bonus soll den Wienern ausgezahlt werden. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kündigte in einer Rede am Dienstag ein neues Unterstützungsprogramm an. Dabei soll der finanzielle Bonis gleichermaßen für soziale und private Wohnbauformen gelten. Heißt, auch Bewohner von Gemeindewohnungen sollen davon profitieren.

Zuletzt hatte sich herauskristallisiert, dass über 100.000 Gemeindebauwohnungen nicht unter die geplante Mietpreisbremse fallen. In Bezug darauf fordert die Stadt Wien eine bundesweite Lösung für das dringende Problem der möglicherweise stark ansteigenden Richtwertmieten.

Von dem neuen Wohnbonus sollen 650.000 Wiener Haushalte profitieren. Dabei sollen pro Haushalt 200 Euro ausbezahlt werden. Dabei sind aber nur Haushalte bezugsberechtigt, die unter die Verdienstobergrenze fallen. Ein Ein-Personen-Haushalt darf nicht mehr als 40.000 Euro brutto verdienen. Bei einem Mehr-Personen-Haushalt liegt die Grenze bei 100.000 Euro. Auszahlungen sind für Juni beziehungsweise Juli vorgesehen. Die Auszahlung soll mittels Berechtigungscode (Brief) der an die Haushalte verschickt wird abgewickelt. Dabei muss man den Wiener Wohnbonus dann selbständig mit aktualisierten Einkommensdaten ansuchen.

Ab dem Ende 2023 werden Gemeindebaubewohner, deren Mietzins in den Jahren 2022 und 2023 erhöht wurde, eine finanzielle Unterstützung erhalten. Die Höhe der zusätzlichen Gutschrift wird proportional zur Höhe der Mietzinssteigerung sein. Zusätzlich werden Mieterinnen und Mieter, die in Zahlungsrückstand geraten sind, erleichterte Ratenvereinbarungen angeboten.