Christo Grozev, ein bulgarischer Journalist, der sich durch seine Enthüllungen russischer Geheimdienstaktivitäten zu einem Ziel Moskaus entwickelt hat, äußert starke Bedenken bezüglich der Präsenz russischer Spionage in Österreich.

Während eines seltenen Auftritts betonte der bulgarische Journalist Christo Grozev die Schwachstellen in der österreichischen Sicherheitsstruktur. Aus Sicherheitsgründen wurden seine Worte nur virtuell übertragen. Er offenbarte, dass österreichische Sicherheitsdienste oft auf Hinweise von Verbündeten aus westlichen Ländern angewiesen sind, ein Zustand, der die Abhängigkeit von externer Hilfe unterstreicht.

Russische Einflussnahme in Österreich

In seinen Ausführungen hob Grozev die durchdringende Präsenz russischer Spione innerhalb österreichischer Institutionen und speziell von russischen Vertretungen, einschließlich des Kulturinstituts in Wien-Wieden, hervor. Er charakterisierte dieses als Zentrum für Aktivitäten des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR. Welcher in seinen Augen zumindest „der netteste“ aller russischen Dienste sei. Da er seit 1992 von direkten Tötungen Abstand genommen habe.

Risiken durch politische Entwicklungen

Auf die politische Landschaft Österreichs eingehend, teilte Grozev seine persönlichen Sicherheitsbedenken im Falle eines politischen Umschwungs bei den bevorstehenden Nationalratswahlen. Er gestand ein, dass ein Sieg der FPÖ gravierende Auswirkungen auf seine Sicherheit haben könnte.

Neue Taktiken der Spionage

Grozev wies zudem auf neue, besorgniserregende Methoden russischer Spionage hin. In den letzten Jahren habe Russland vermehrt Kriminelle aus Ländern, die nicht der üblichen Verdächtigung unterliegen, mobilisiert, um Operationen durchzuführen. Ein beunruhigendes Beispiel hierfür sei ein Einbruch in Wien, der nicht nur Grozevs persönliche Sicherheit, sondern auch die seines Sohnes gefährdete.

Dieses Ereignis wird in Verbindung gebracht mit Jan Marsalek, einem flüchtigen Geschäftsmann, der mutmaßlich für russische Nachrichtendienste tätig ist, und Egisto Ott, einem früheren Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes. Beide werden mit der Durchführung dieses Einbruchs in Zusammenhang gebracht, wobei ihre genaue Rolle noch Gegenstand laufender Untersuchungen ist.