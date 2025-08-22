Bumblebee im Kolo: Transformers-Roboter wird zum Star auf Balkan-Hochzeit

Eine außergewöhnliche Szene auf einer serbischen Hochzeit sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Aufsehen. Was auf den ersten Blick wie ein traditionelles Fest beginnt, nimmt eine überraschende Wendung: Während die Gäste zum Lied von Sinan Sakic einen Kolo (traditioneller Kreistanz) tanzen, mischt sich plötzlich ein lebensgroßer Bumblebee-Roboter unter die Feiernden und tanzt unbekümmert mit.

Das auf TikTok kursierende Video zeigt, wie selbständig die Hochzeitsgesellschaft den ungewöhnlichen Gast akzeptiert – während die Zuschauer in den sozialen Medien zwischen Verblüffung und Lachanfällen schwanken. Ein solcher Anblick gehört schließlich nicht zum Standardrepertoire serbischer Hochzeitsbräuche. Die Authentizität der Szene wird durch verschiedene Nutzeraufnahmen bestätigt, die den gleichen Ablauf und die Reaktionen der Gäste dokumentieren.

Humorvolle Reaktionen

Die Kommentarspalten füllten sich in Windeseile mit humorvollen Reaktionen. „Immerhin hat er nicht als Schnapskessel geendet“, scherzte ein Nutzer, während ein anderer anmerkte: „Bumblebee tanzt wirklich elegant.“ Weitere kreative Kommentare reichten von „Hollywood ist schockiert – serbisches Update“ bis zu Anspielungen auf Volkslieder: „Heute, Mutter, verheiratet du Bumblebee.“

Andere Nutzer spekulierten augenzwinkernd, dass „Außerirdische mit uns durchdrehen“ oder dass „der Tank voll mit Schnaps“ sei.

High-Tech-Roboter als Stargast

Bei dem verwendeten Modell handelt es sich um den Robosen Bumblebee G1 Flagship-Roboter, der mit automatischer Transformation, Sprachsteuerung und synchronisierbaren Licht- und Soundeffekten ausgestattet ist. Das offiziell lizenzierte Modell wurde speziell für interaktive Showeinlagen auf Events entwickelt und kostet mehrere tausend Euro.

Eigentlich für Kinder konzipiert, die Transformers und Roboter lieben, scheint er nun auch die Herzen der erwachsenen Festgäste im Sturm erobert zu haben.

Originelle Einfälle für den „schönsten Tag im Leben“ haben wir schon viele gesehen, aber ein tanzender Transformers-Roboter im traditionellen Reigen dürfte selbst für erfahrene Hochzeitsgäste eine Premiere darstellen.

Zumindest eine, die bisher den Weg in die sozialen Medien gefunden hat.