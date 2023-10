Burger-Gate: Nehammer verschiebt Termin mit Kritikern

Ein Video, das den Bundeskanzler Karl Nehammer in einer hitzigen Rede unter Parteikollegen zeigt, hatte Ende September für Aufsehen gesorgt. Besonders seine Äußerungen zu Kindern ohne warme Mahlzeiten und zu Frauen in Teilzeit wurden dabei beäugelt. Nun verschiebt der Bundeskanzler seinen angesetzten Termin mit den Kritikern des Burger-Gates.

Ein Wahljahr steht bevor und so wird Nehammers Burger-Video , dass unfreiwillig veröffentlicht wurde, noch weiterhin ein großes Thema für die Österreicher bleiben. Um die Wogen der Kritik etwas zu glätten, veröffentliche Nehammer ein „Entschuldigung-Video“ bei dem er sich allerdings nicht wirklich entschuldigt sondern „zu seinen Worten steht“. Was die Kritik nicht unbedingt verstummen ließ.

Im Zuge der seiner Reinkarnation kündigte Nehammer ein Treffen mit Kritikern an, bei dem er offen Rede und Antwort stehen will. Dieser Termin war für Donnerstag um 16:00 Uhr geplant. Doch nun musste der Termin verschoben werden. Nun sollen sich die Kritiker noch einen Tag gedulden, denn der Termin findet am Freitag um 11Uhr morgens statt, wie die oe24 berichtet.

Die Fragestunde (Fragt den Kanzler) mit den Kritikern wird von der ÖVP ganz offen als „Experiment“ bezeichnet. Dabei sollen jeweils vier Personen einer Organisation geladen werden, die sich mit Armut befasst. Für die eigentlichen Fragen und Antworten haben diese Personen dann rund 90 Minuten Zeit.