Nehammer: Arme Kinder sollen „Ein Hamburger beim McDonald’s“ essen (VIDEO)

Ein Video, das den Bundeskanzler Karl Nehammer in einer hitzigen Rede unter Parteikollegen zeigt, hat für Aufsehen gesorgt. Besonders seine Äußerungen zu Kindern ohne warme Mahlzeiten und zu Frauen in Teilzeit werden beäugelt.

In dem Video, das auf der Social-Media-Plattform X kursiert und am Mittwochabend diversen österreichischen Medien zugespielt wurde, nimmt Nehammer die Themen „Arbeitswelt“ und „Kinderarbeit“ ins Visier. Er hinterfragt: „Wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben? Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten.“ Damit kritisiert der Bundeskanzler insbesondere Frauen, die trotz fehlender Betreuungspflichten nicht Vollzeit arbeiten.

Kinderarmut und McDonalds

Doch nicht nur die Arbeitswelt wird von Nehammer thematisiert. Er äußert sich auch zu Kindern, die in Österreich keine warme Mahlzeit erhalten. „Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig: Ein Hamburger bei McDonald´s. 1,40 Euro, mit Pommes 3,50 Euro.“, so Nehammer. Er stellt in Frage, ob Eltern sich dieses Essen für ihre Kinder nicht leisten könnten.

Nehammer warnt zudem vor staatlichen Eingriffen in Form von „Kalorientabellen“, die seiner Meinung nach zu DDR-ähnlichen Zuständen führen könnten. Es handle sich dabei zwar nicht um gesundes Essen, wenn der Staat jedoch mit „Kalorientabellen“ eingreife, sei man bald in der DDR.

Parteimeinung

Das Video, das diese kontroversen Äußerungen beinhaltet, wurde laut der ÖVP bei einer Funktionärsveranstaltung in Hallein aufgenommen. „Es handelt sich um ein echtes, aber zusammengeschnittenes Video“, so die Partei. Sie betont zudem, dass sie davon überzeugt ist, „dass jedes Kind in Österreich eine warme Mahlzeit bekommen kann, wenn die Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen, zumal wir die Familien wie nie zuvor unterstützen.“

Nehammer Memes

Schon jetzt kann man zahlreiche Memes finden, die in den sozialen im Umlauf sind. Vergleiche von Marie Antoinette bis hin zu Ronald McDonald werden gezogen. Wie sich der Vorfall auf die kommenden Wahlen auswirkt, wird sich zeigen. Einen Vorteil dürfte die ÖVP nicht daraus ziehen.