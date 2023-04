Huhn mit Pommes und ein Bier kostet 23,60 Euro

Die exorbitante Verteuerung hat Auswirkungen auf die Gastronomie, was auch den Besuchern des diesjährigen Urfahraner Markts in Linz klarwerden wird. Schon im Vorjahr sind die Preise auffällig angestiegen.

Die Halbe Bier schlug im Herbst letzten Jahres mit 5,80 Euro zu Buche – knapp unter der gefürchteten 6-Euro-Marke. In diesem Jahr sind es bereits 6,40 Euro! Auch das Grillhendl ist sichtbar teurer geworden. Im letzten Jahr kostete ein halbes Hendl mit Beilage noch 13,80 Euro. In diesem Jahr sind es satte 17,20 Euro – ein Anstieg von etwa 25 Prozent. Bratwürstel mit Sauerkraut kosten 7,20 Euro (im letzten Jahr 6,50 Euro), und das Limonadengetränk (halber Liter) wurde auf 5,50 Euro erhöht; im letzten Jahr waren es 4,80 Euro.

Um also Hendl und Bier zu genießen, muss man in diesem Jahr mit einem Preis von 23,60 Euro rechnen! Mit Trinkgeld wird man schnell bei 25 Euro landen.

Angesichts der immer weiter steigenden Inflation waren die Preiserhöhungen zu erwarten. Der Festzeltwirt Patrick Stützner betonte bereits im letzten Jahr gegenüber Heute, wie stark die Kosten in der Gastronomie gestiegen seien, zum Beispiel für das Frittierfett oder für die Energiekosten. Für dieses Jahr sagt Stützner: „Eigentlich müssten wir für das Bier sieben Euro verlangen, aber das hab ich mir nicht zugetraut“.

Eine halbe Million Besucher erwartet

Bei der Präsentation des diesjährigen Programms betonte Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer: „Neun Tage Volksfeststimmung mit freiem Eintritt, vollem Programm und 280 Marktbetrieben lassen wieder über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher erwarten“. Es zeigt sich immer wieder aufs Neue, wie sehr die Menschen den Jahrmarkt lieben und sich vom einzigartigen Flair mitreißen lassen.

„Unser Urfahraner Markt ist zudem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir halten an den Traditionen des Marktes fest, versuchen aber auch immer etwas Neues zu bieten und neues Publikum, wie mit dem Charity-Konzert am Mittwoch, zu gewinnen“, so die VP-Politikerin.