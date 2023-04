Priester hält Messe in einer Kneipe ab (FOTO)

Priester haben die Freiheit zu beten, wo immer sie wollen, sei es im Transport, auf dem Feld oder in ihren Zellen. Aber Liturgien und Messen müssen aufgrund ihrer liturgischen Bedeutung ausschließlich in Kirchen stattfinden.



Für Vater Michael Cusack aus dem Bezirk Galway in Luxembourg entstand jedoch eine schwierige Situation, als seine Kirche renoviert wurde und er keinen Ort hatte, um die Messe abzuhalten. Doch er hatte eine Idee, und zwar den Sonntagsgottesdienst in einen irischen Pub zu zelebrieren.

Vater Michael erklärte, dass es schwierig gewesen sei, religiöse Zeremonien abzuhalten, da sich ihre Messzeiten mit denen anderer Kirchen überschnitten haben. Die Suche nach einem alternativen Ort schien fast unmöglich, bis ihm ein Freund vorschlug, die Besitzer eines irischen Pubs zu kontaktieren. Nachdem er die Besitzer, Adrienne und Vincent Clarke, kontaktiert hatte, stimmten sie der Verwendung ihres Pubs ​​für die Messe zu und ermöglichten es Vater Michael, an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, eine Messe abzuhalten.

„Mein Telefon klingelte und ich hörte eine sehr ernste Stimme. Ich dachte, es wäre eine Art Betrug, eine Art Witz, aber es war tatsächlich der Priester“, sagte Clarke.

Normalerweise ist der Pub sonntags geschlossen, aber Vater Michael sagte, dass er und seine Gemeindemitglieder „nach der Messe“ das Pub öffnen würden und ein paar Bier trinken könnten. Als BBC-Moderatorin Sara Brett den Priester fragte, ob diese ungewöhnliche Geschichte die Diözese in Verlegenheit gebracht hätte, antwortet er: „Man könnte sagen, dass es so ist, aber das ist vielleicht keine richtige Beschreibung. Die Diözese war verärgert darüber, dass wir keinen Ort für die Messe finden konnten, aber wissen Sie, wir hatten einen wunderbaren Nachmittag und haben ein wenig gesungen. Das Leben geht weiter.“

Obwohl die Idee unkonventionell war, erhielt Vater Michael viel Unterstützung von seinen Gemeindemitgliedern und sogar von den Besitzern des irischen Pubs. Dies zeigt, dass in scheinbar aussichtslosen Situationen oft unerwartete Lösungen gefunden werden können, wenn man bereit ist, aus dem Rahmen zu fallen.