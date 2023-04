Sollte man Essen wegschmeißen, wenn eine Fliege darauf landet?

Sie haben sich gerade Ihr leckeres Mittagessen zubereitet und möchten es genießen. Allerdings landet eine Fliege auf Ihrem Essen und fliegt schnell wieder weg.



Obwohl das Risiko, dass Sie dadurch krank werden, gering ist, sollten Sie in solchen Situationen einige wichtige Faktoren beachten. IFL Science berichtet darüber, dass Fliegen erbrechen, wenn sie auf Ihr Essen landen. Sie spucken dabei Speichel aus, der reich an Enzymen ist, um das Essen teilweise aufzulösen und es anschließend durch den Mund aufzusaugen. Da Fliegen sich von organischen Materialien ernähren, die sich zersetzen, schließen sie auch verfaultes Obst und Gemüse, rohes Fleisch und sogar Kot ein. Das bedeutet, dass sie zahlreiche Bakterien enthalten, von denen man krank werden kann.

Eine Überprüfung hat sogar 130 Pathogene von Hausfliegen identifiziert. Darunter sind Pilze, Viren, Parasiten und Bakterien, von denen einige sogar schwerwiegende und lebensbedrohliche Arten waren. Die Hauptbedrohung in vielen Teilen der Welt ist das Risiko von durch Lebensmittel übertragenen Pathogenen. Diese Keime können eine schlimme Lebensmittelvergiftung verursachen, bei der eine Person Erbrechen, Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen und Fieber haben kann.

Eine Studie aus dem Jahr 2022 von Wissenschaftlern aus New York hat über 100 Hausfliegen von einem Bauernhof gesammelt und festgestellt, dass sie mit durch Lebensmittel übertragenen Pathogenen vollgepackt waren. Diese haben sich negativ auf die menschliche Gesundheit ausgewirkt, da sie Salmonellen, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus und Bacillus subtilis enthielten.

Obwohl gesunde Menschen in ausreichender Menge von einer Fliege auf ihrem Essen nicht krank werden, hängt dies davon ab, wie viele Fliegen auf das Essen gelandet sind und wie lange sie darauf verweilt haben. Wenn eine Fliege kurz mit frisch gekochtem Essen in Kontakt kommt, müssen Sie das Essen nicht wegschmeißen. Doch wenn ein Schwarm von Fliegen seit Stunden auf Ihrem Essen sitzt, ist es am besten, gesunden Menschenverstand walten zu lassen und das Essen wegzuwerfen.