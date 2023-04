Abgasskandal: VW-Fahrer können Ihre Zulassung verlieren

Falls Sie stolzer Besitzer eines Volkswagens, Audi, Skoda oder Seat sind, sollten sie ihren Briefkasten im Auge behalten. Denn Sie erhalten bald Post vom Klimaschutzministerium.

Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC) warnt VW-Fahrer in Österreich, dass ihnen der Entzug der Zulassung drohen könnte, wenn sie ihre Autos nicht zur Umrüstung in die Werkstätten bringen. So erhielten alle betroffenen Fahrzeuglenker ein Schreiben vom Klimaschutzministerium, ein Software-Update durchführen zu lassen.

Abgasskandal 2015

Hintergrund ist der Abgasskandal bei Volkswagen, der im Jahr 2015 bekannt wurde. Dabei hatte VW manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen angegeben und dadurch gegen Umweltvorschriften verstoßen. Infolgedessen mussten zahlreiche Fahrzeuge umgerüstet werden, um den tatsächlichen Abgasausstoß zu reduzieren.

Abgasuntersuchung

Laut ÖAMTC sind noch immer Tausende von VW-Fahrern in Österreich im Besitz von nicht umgerüsteten Fahrzeugen, obwohl die Umrüstung kostenlos angeboten wird. Da es sich bei den manipulierten Abgaswerten um eine technische Abweichung handelt, könnte bei nicht umgerüsteten Fahrzeugen der Entzug der Zulassung drohen, wenn sie bei der Abgasuntersuchung auffallen.

VW hat in Österreich bereits mehr als 300.000 Fahrzeuge umgerüstet. Der ÖAMTC appelliert nun an alle betroffenen VW-Fahrer, ihre Fahrzeuge umgehend in die Werkstätten zu bringen, um Probleme mit der Zulassung zu vermeiden.

Betroffen sind demnach VW-, Audi-, Skoda- und Seat-Modelle. Laut den Herstellern sind bestimmte Fahrzeuge der genannten Modelle von dem Skandal betroffen. Verunsicherte Kunden können sich an ihre Händler wenden, um anhand der Fahrgestellnummer zu überprüfen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist.

Audi: Modelle A1, A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 und TT

VW: Modelle Polo, Golf VI, Passat VII, Touran, Tiguan I, Beetle, Sharan und Caddy

Skoda: Modelle Fabia, Yeti, Rapid, Roomster, Octavia und Superb

Seat: Modelle Ibiza, Leon. Exeo, Altea und Alhambra

FIN-Check Prüfen Sie HIER, ob Ihr Fahrzeug betroffen ist.