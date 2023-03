Kebab-Untersuchung: Bedenkliche Hygienestandards und schockierende Ergebnisse

Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung von Kebab durch die AK Oberösterreich könnten Ihren Appetit verderben: In den meisten Proben wurden Darmbakterien gefunden.

Die zehn zufällig ausgewählten Kebabs aus verschiedenen Ständen in Linz wurden ins Labor gebracht und dort mikrobiologisch und sensorisch untersucht. Die Bewertung der Experten basierte auf dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz und den berechtigten Erwartungen der Verbraucher.

Die Ergebnisse sind schockierend: In den meisten untersuchten Proben wurden erhebliche Mengen an Enterobakterien gefunden. Diese sind weit verbreitet in unserer Umgebung und auch Teil der normalen Darmflora. Was Lebensmittel betrifft, gelten Enterobakterien als ein allgemeiner Hygienemesser.

Ergebnisse der Untersuchung

Angesichts der Mengen, die in einigen Kebabs gefunden wurden, kann man davon ausgehen, dass mehr als die Hälfte der Proben aufgrund mangelnder Hygienepraktiken bei der Zubereitung oder Kontamination der verwendeten Rohstoffe gefunden wurden. Dies bedeutet praktisch, dass die Hygienestandards bei der Lebensmittelzubereitung nicht erfüllt werden.

Von den zehn Ständen erhielt nur eines eine Bewertung „gut“, drei Stände erhielten die Bewertung „mittelmäßig“. Die übrigen sechs Stände wurden mit „unzureichend“ bewertet. Darüber hinaus wurden auf die unzureichende Fleischmenge gefunden. Trotzdem steigen die Preise für Kebab stetig an.

Der Kebab galt einst als billiges Fast Food und kostete im Durchschnitt 2,5 bis 3 Euro. In den letzten Jahren überschreiten die Preise häufig 5 oder sogar 6 Euro.