Neues Feature: Mercedes-Benz revolutioniert das Tanken!

Mercedes-Benz, der deutsche Luxusfahrzeughersteller, hat in Partnerschaft mit Mastercard eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die das Tanken einfacher und schneller als je zuvor macht. Mit dieser Innovation wird das Auto zur mobilen Zahlungsplattform, und der Besuch an der Kasse an der Tankstelle wird überflüssig.

Diese technologische Errungenschaft, die sowohl für Mastercard- als auch für Visa-Nutzer verfügbar ist, stellt eine Antwort auf die alltäglichen Herausforderungen dar, denen Fahrer beim Tanken begegnen. Wer kennt nicht das lästige Anstehen an der Kasse nach dem Betanken des Fahrzeugs, insbesondere während der Stoßzeiten auf Autobahnen? Mercedes-Benz hat dieses Problem erkannt und eine Lösung entwickelt, die den Bezahlvorgang an der Tankstelle nahtlos in das Fahrerlebnis integriert.

Um jedoch in den Genuss dieser innovativen Funktion zu kommen, muss das Mercedes-Fahrzeug mit einem Infotainmentsystem MBUX ab der Generation 2020 ausgestattet sein. Sobald diese Voraussetzung erfüllt ist, können Mercedes-Fahrer diesen Service an über 3600 Tankstellen in ganz Deutschland nutzen, darunter bekannte Marken wie Aral, RAN, Allguth und HEM.

einfacher Bezahlprozess

Der Bezahlprozess ist denkbar einfach und intuitiv. Sobald der Fahrer auf das Gelände der Tankstelle fährt und den Motor abstellt, erhält er automatisch eine Benachrichtigung. Anschließend wählt er auf dem Bildschirm im Auto die Zapfsäule aus, die er verwenden möchte. Das Fahrzeug zeigt dann an, wie viel Platz im Tank ist und wie hoch der Preis wäre, wenn man volltanken möchte. Die Transaktion wird dann entweder per Fingerabdruck oder per Smartphone freigegeben.

Mercedes-Benz bestätigt, dass die Fahrer nach dem Tankvorgang auf dem MBUX-Display die Menge des getankten Kraftstoffs und den tatsächlichen Rechnungsbetrag sehen können. Dies bietet den Fahrern nicht nur eine bequeme und effiziente Möglichkeit, ihre Tankrechnungen zu begleichen, sondern auch eine transparente Übersicht über ihre Ausgaben.