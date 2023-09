1000 Kilometer Reichweite: Diese Automarke soll Elektroautos revolutionieren

Die Zukunft rollt elektrisch an: Das Ende der Ära der Verbrennungsmotoren ist in Sicht, und die Automobilindustrie bereitet sich auf eine grüne Wende vor. In Österreich sind bereits 1,2 Millionen Elektroautos unterwegs, doch die begrenzte Reichweite stellt nach wie vor eine Herausforderung dar. Toyota ist bereit, diese Herausforderung anzugehen und plant, die Reichweite von Elektroautos drastisch zu erhöhen.

Die Forschung und Entwicklung bei Toyota haben bereits beeindruckende Fortschritte gemacht. Das Unternehmen hat eine Reihe von Alternativen zu den aktuellen Batterien der Elektroautos entwickelt. Besonders hervorzuheben sind die Performance-Lithium-Ionen-Batterien, die eine rekordverdächtige Reichweite versprechen. „Wir benötigen verschiedene Optionen für Batterien, genauso wie wir heute unterschiedliche Motoren anbieten. Es ist wichtig, Batterielösungen anzubieten, die mit einer Vielzahl von Modellen und Kundenbedürfnissen kompatibel sind“, erklärte Toyota in einer offiziellen Stellungnahme.

Neue Batterien

Ab 2026 plant Toyota, diese neuen Batterien in ihren Fahrzeugen zu verwenden. Mit einer einzigen Ladung könnten die Fahrzeuge dann bis zu 800 Kilometer weit fahren, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Reichweite von 120 bis 500 Kilometern darstellt.

Aber die Vorteile hören hier nicht auf. Die neuen Batterien könnten die Kosten für Elektroautos um 20 Prozent senken und die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent auf nur 20 Minuten reduzieren. Darüber hinaus plant das Unternehmen, ab 2027 Modelle mit Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien auf den Markt zu bringen, die eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern ermöglichen würden.

Große Ziele

Bis 2030 plant das Unternehmen, weltweit acht Millionen Elektrofahrzeuge zu verkaufen. Mit der Einführung dieser bahnbrechenden Batterietechnologie könnte Toyota einen entscheidenden Schritt in Richtung einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft der Mobilität machen.