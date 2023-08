Diese Automarke stürzt Tesla vom Thron

Diese Automarke erobert die Führungsposition im Elektroautomarkt zurück und überflügelt damit den bisherigen Spitzenreiter, Tesla.

Volkswagen hat Tesla die Führung im deutschen Markt für reine Elektroautos wieder abgenommen. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führte VW in den ersten sieben Monaten dieses Jahres mit 41.475 Neuzulassungen, knapp vor Tesla mit 40.289 zugelassenen Fahrzeugen.

Aber nicht nur VW und Tesla sind in diesem wachsenden Markt aktiv. Mit Stand Ende Juli folgen Mercedes mit 20.613 Erstzulassungen, Audi mit 16.786, BMW mit 15.987 und Hyundai mit 15.411 auf den weiteren Plätzen. Insgesamt registrierte das KBA von Januar bis Juli 268.926 Neuzulassungen von reinen Elektroautos. Zum Vergleich: Bei den Verbrennern lag die Zahl bei gut 1,64 Millionen.

neue Modelle

Während Volkswagen den Erfolg seiner reinen Elektroautos feiert, plant das Unternehmen bereits die nächste Innovation: einen Plug-in-Hybrid für den beliebten „California“. Ursprünglich basiert der kompakte „California“ auf dem Kastenwagen der Marke und sollte auch als vollelektrisches Campingmobil auf Basis des ID.Buzz kommen. Dennoch zieht VW laut dem Magazin „Edison“ vorerst diese Version zurück. Der Grund ist, dass das Fahrzeug mit Akku, Campingausrüstung, Gepäck und Passagieren die Gewichtsgrenze für die Führerscheinklasse B überschreiten würde.

Zukunftspläne

Das neue Konzept für den „California“ basiert auf dem derzeit in Hannover gebauten Modell T6.1 mit langem Radstand und kombiniert einen Verbrenner mit einem Elektromotor. VW gab bekannt, dass dieser Hybrid-Camper für das Jahr 2024 geplant ist. Es ist ein weiterer Schritt in VWs Bestreben, eine breite Palette von Elektro- und Hybridfahrzeugen anzubieten und so den wachsenden Markt für umweltfreundliche Fahrzeuge weiter zu dominieren.