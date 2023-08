Mbappé aus PSG-Trainingsgruppe ausgeschlossen!

Der hochkarätige Fußballspieler Kylian Mbappé steht vor einer unsicheren Zukunft bei Paris Saint-Germain, nachdem er angeblich aus der ersten Trainingsgruppe ausgeschlossen wurde. Mit seinem Vertrag, der bis 2024 läuft, der nicht verlängert werden soll, bleiben viele Fragen offen bezüglich der nächsten Schritte in seiner Karriere.

Kylian Mbappé, die strahlende Figur von Paris Saint-Germain (PSG), scheint in Ungnade gefallen zu sein. Der französische Nationalspieler wurde aus der ersten Trainingsgruppe des Clubs und somit aus der ersten Mannschaft verbannt. Ein Schritt, der Fragen über seine Zukunft in der französischen Hauptstadt aufwirft.

Der 24-jährige Mbappé hatte erklärt, seinen bis 2024 laufenden Vertrag beim französischen Meister nicht verlängern zu wollen. Die Entscheidung hat ihn nach einer Vorbereitungsreise nach Asien am Rand der Mannschaft platziert. Er war nicht Teil der PSG-Delegation, die Japan und Südkorea besuchte und trainiert nun mit einer Gruppe von Spielern, die Neo-Coach Luis Enrique anscheinend nicht in seinen Plänen für die kommende Saison hat. Zu dieser Gruppe gehören auch der 58-malige deutsche Nationalspieler Julian Draxler, Leandro Paredes und Georginio Wijnaldum.

Nachdem PSG möglicherweise plant, noch in diesem Sommer eine Ablösesumme für Mbappé zu erzielen, bleibt es fraglich, ob der Superstar am Samstag beim ersten Saisonspiel gegen FC Lorient dabei sein wird. Die Tatsache, dass er in der ersten Trainingseinheit von Neo-Coach Luis Enrique bei seiner Rückkehr nach der Asienreise nicht berücksichtigt wurde, lässt die Anzeichen auf einen bevorstehenden Wechsel des französischen Nationalspielers verdichten.