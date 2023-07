Sommerurlaub 2023: Wohin in diesem Sommer?

Sommer ist die Zeit, um der Hektik des Alltags zu entfliehen und nach Urlaubsorten zu suchen. KOSMO hat für euch einige Reiseziele gefunden, die einen Besuch wert sind.

Nach der Corona-Pandemie sind viele entschlossen, wieder einmal die Koffer zu packen und in den wohlverdienten Urlaub zu starten. Bei den Österreichern stehen gleich mehrere Länder an der Spitze der beliebten Reiseziele: Griechenland, Spanien, Italien, die Türkei und Ägypten. Darum wollen wir euch einige interessante Urlaubsoptionen in diesen Ländern vorstellen.

Mykonos

Mykonos steht für Unterhaltung, Luxus und eine pulsierende Atmosphäre. Es ist bekannt für seine wunderschönen Strände, sein Nachtleben und seine exklusiven Clubs, mit denen es Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Genießt die Sonne und das kristallklare Meer am Paradise- oder Super Paradise-Strand oder besucht das malerische Dorf Chora mit seinen engen Gassen, weißen Häusern und lebendigen Tavernen. Auch die ikonischen Windmühlen, das Symbol der Insel, sind ein unbedingtes Muss.

(Foto: iStock)

Costa del Sol

Die Costa del Sol, die „Sonnenküste“, begeistert Besucher mit ihren luxuriösen Hotels und lebendigen Städten wie Marbella und Malaga. Hier könnt ihr Sonnenbäder nehmen oder Wassersport treiben, malerische alte Städte besichtigen und in charmanten Restaurants direkt am Meer die mediterrane Küche genießen. Die Costa del Sol ist berühmt für ihre langen, goldenen Sandstrände und kristallklares Wasser. Die Küste erstreckt sich über etwa 160 Kilometer entlang des Mittelmeers und bietet zahlreiche wunderschöne Strände, die zum Entspannen und Sonnenbaden einladen.

(Foto: iStock)

Die Amalfiküste

Die Amalfiküste ist für ihre dramatischen Felsen, ihre malerischen Städte und das kristallklare Meer bekannt. Sie verspricht unwahrscheinliche romantische Erfahrungen. Besucher können die malerische Stadt Positano besichtigen, die für ihre engen Gassen, ihre bunten Häuser und wunderschönen Strände bekannt ist. Verzichtet auch nicht auf eine Fahrt entlang der Küste zur Stadt Amalfi, wo ihr wunderschöne Kirchen, Plätze und enge Durchgänge entdecken könnt.

(Foto: iStock)

Antalya

Antalya ist einer der beliebtesten Urlaubsorte der Türkei. Hier gibt es eine Vielzahl großzügiger Stände und türkisfarbenes Meerwasser. Besucher können am Lara-, Konyaalti- oder Kleopatra-Strand Erholung suchen oder sich auf Tauchabenteuer einlassen und die reichhaltige Unterwasserwelt erforschen. Lasst auch die Altstadt von Kaleiçi nicht aus, ein mittelalterliches Viertel voller enger Gassen, Geschäfte und Restaurants.

(Foto: iStock)

Assuan

Ganz im Süden Ägyptens liegt Assuan, ein romantisches Urlaubsziel, das durch seine natürliche Schönheit und seine kulturellen Sehenswürdigkeiten beeindruckt. Besucher können den Assuan-Staudamm besichtigen, der den Nil reguliert und den bekannten Nasser-Stausee bildet. Besteigt ein traditionelles Felucca (Segelboot) und erkundet die Insel Agilkia, auf der sich der Philae-Tempel der Göttin Isis befindet. Assuan ist ein ruhiger Ort mit einem wunderschönen Blick auf den Nil und ein idealer Platz zum Entspannen und zum Genießen der exotischen Atmosphäre.

(Foto: iStock)