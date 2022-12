Cara Delevingne „spendet“ einen Orgasmus für die Forschung

Schauspielerin und Model Cara Delevingne „spendet“ der Wissenshaft einen Orgasmus im Rahmen der BBC-Dokumentation über Sex und Sexualität mit dem Titel “Planet Sex with Cara Delevingne”.

Nach Angaben serbischer Medien begab sich Kara in eine Klinik in Deutschland, welche die Veränderungen im Körper während des Orgasmus erforscht. Ein Vergleich der Blutproben, die vor und nach der Masturbation bzw. dem Orgasmus entnommen wurden, zeigte deutlich, dass Caras Körper eine cannabisähnliche Substanz ausgeschüttet hat, weswegen sie sich nach dem Höhepunkt so gut fühlte.

Cara bezeichnet sich selbst als pansexuell und spricht offen über Sex, sie hat auch eine Reihe von Sexspielzeugen auf den Markt gebracht.

In dem genannten Dokumentarfilm meint das Model, dass „Frauen viel zu lang gezwungen waren, sich wegen ihres Körpers und wegen Sex schlecht zu fühlen“ und stellt klar, dass Frauen genauso viel Spaß zusteht, wie Männern.

In Deutschland lernte sie Dr. Johannes Fuß von der Universität Duisburg-Essen und seine Ehefrau Dr. Sara Biedermann von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf kennen, die die Veränderungen im Gehirn nach dem Orgasmus untersuchen.