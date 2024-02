Ceca, Aco Pejovic, Tea Tairovic, Breskvica, Sanja Vucic, Mia & Darko in Salzburgarena

Taucht ein in die mitreißende Atmosphäre des Balkans bei einem unvergesslichen Konzert in der Salzburger Arena! Zum ersten Mal in Salzburg versammeln wir eine sensationelle Gruppe von Top-Stars für eine Nacht voller dynamischer Performances und unvergesslicher Musik.

Erlebt Ceca, Aco Pejovic, Tea Tairovic, Breskvica, Sanja Vucic, Mia und Darko live auf der Bühne, begleitet von einem energiegeladenen Warm-up von DJ Mali Mirza.

HARD FACTS

Wann? 13. April

Wo? Salzburgarena, Messezentrum Salzburg

Einlass: 19 Uhr

Start: 20 Uhr

Die Fanpit und die allgemeinen Stehplatzbereiche bieten exklusiv Stehplätze, damit Sie das Geschehen hautnah erleben können. Das Ticket ermöglicht euch den Zugang zu einer unvergleichlichen Nacht voller Musik. Getränke und Extras sind nicht inbegriffen. Parkplätze stehen gegen eine Gebühr von 7 Euro pro Auto zur Verfügung.

Kartenpreise

Stehplatz € 70,-

Fan Pit € 90,-

Sektor A-D haben unterschiedliche Preise mehr Infos hier!

(FOTO: zVg.)

Sichert euch eure Tickets für einen unvergesslichen Abend! Informationen und Tickets erhält ihr unter +43 676 5601242 oder auf der Website www.event-bros.at. Verpasst nicht dieses spektakuläre Musikereignis und seid dabei, wenn die größten Balkanstars die Bühne betreten!