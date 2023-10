Ceca, Jana, Mile, Jovan, Dejan & Cvija treten erstmals im Hallmann Dome auf!

Die serbische Folk-Diva Svetlana Ceca Raznatovic wird am 11. November ihre lang ersehnte Rückkehr nach Österreich feiern und ihre Fans im Hallmann Dome mit beeindruckenden Auftritten verzaubern.

Für Liebhaber exzellenter Balkanmusik stellt dieses Konzert zweifellos das musikalische Highlight des Jahres dar. Die Möglichkeit, ein umfassendes musikalisches Spektakel zu erleben, ist endlich wieder gegeben. Neben der Hauptattraktion Svetlana Ceca Raznatovic werden auch Künstler wie Jana, Mile Kitic, Jovan Perisic, Cvija und Dejan Matic auf der Bühne stehen.

Diese Veranstaltung erfreut sich innerhalb der Balkan-Community in Österreich großer Beliebtheit und wird in einer der größten Veranstaltungshallen mit Platz für über 3.000 Personen stattfinden. Auch in diesem Herbst haben Fans des Turbofolks die einzigartige Gelegenheit, die Superstars live zu erleben.

HARD FACTS

Wann? 11. November

Wo? Wiener Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien

Kartenpreise: Studenten € 35,- Stehplatz € 40,- Fan Pit € 55,- Sitzplatz € 70,- VIP € 120,-

Vorverkaufsstellen:

(FOTO: zVg.)