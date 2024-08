Chrome mit verbesserten KI-Funktionen

In einer bemerkenswerten Entwicklung hat Google angekündigt, dass sein weit verbreiteter Webbrowser Chrome durch ein bevorstehendes Update mit drei fortschrittlichen KI-Funktionen ausgestattet wird. Diese Weiterentwicklung integriert die neuesten Errungenschaften von Google KI und Gemini, um den Nutzern ein noch reibungsloseres und intuitiveres Online-Erlebnis zu bieten.

Integration von Google Lens

Die Funktionen von Google Lens werden unmittelbar in den Browser eingebettet, was es Nutzern ermöglicht, Informationen direkt auf Webseiten zu suchen und gezielte Fragen zu stellen. Eine beispielhafte Demonstration dieses Features findet sich in einem von Google auf YouTube veröffentlichten Video. Google Lens bietet anschließend detaillierte Ergebnisse in der Seitenleiste von Chrome an, die Benutzer nach Bedarf weiter filtern können.

Vergleich mehrerer Produkte

Mit der Einführung von „Tab Compare“ reagiert Google auf das Nutzerverhalten, Preise und Produktbewertungen vor einem Kauf eingehend zu vergleichen. Die KI von Chrome wird in der Lage sein, Produktinformationen von verschiedenen Tabs zu sammeln und auf einer einzigen Seite gegenüberzustellen, was das Online-Shopping effizienter gestaltet.

Durchsuchen des Verlaufs mit natürlicher Sprache

Die dritte Neuerung betrifft das Durchsuchen des Browserverlaufs mittels natürlicher Sprache. Diese Funktion geht über die bisherigen Möglichkeiten hinaus, bei denen nur nach Titeln oder Adressen gesucht werden konnte. Nun können Nutzer zum Beispiel nach „der Eisdiele, nach der ich letzte Woche gesucht habe“ fragen, und Chrome wird relevante Ergebnisse liefern.

Während diese Funktionen in den kommenden Tagen weltweit eingeführt werden, stehen der Produktvergleich und die verbesserte Verlaufssuche zunächst nur in den USA zur Verfügung. Die Einführung dieser KI-gesteuerten Funktionen ist ein deutliches Zeichen für Googles Bestreben, seine Technologien stetig zu verbessern und den Nutzern ein immer fortschrittlicheres digitales Erlebnis zu bieten.