Ex-Kickboxer Topform-Geheimnis: 150 Eier pro Woche, ein Kilo Fleisch jeden Tag! (VIDEO)

Misa Baculov, einst ein gefeierter Kickboxer aus Serbien, hat sich seit seinem Rücktritt vom aktiven Sport zu einem der bekanntesten Kickbox-Trainer entwickelt. Seine beeindruckende Fitness lässt vermuten, dass er immer noch an Wettkämpfen teilnimmt. Doch wie bleibt er in solch einer Topform? Bačulovs Geheimnis liegt in seiner speziellen Diät und Trainingsroutine.

Baculovs Tag beginnt früh, oft schon um fünf oder sechs Uhr morgens. „Ich stehe um fünf oder sechs Uhr morgens auf und mache mein morgendliches Cardio, weil ich dann keine Kohlenhydrate in mir habe, sondern nur Fett verbrenne. Mit diesem ersten Training schwitze ich gut, dann esse ich viel“, erklärte er im Podcast „Inkubator“.

Seine Ernährung ist proteinreich und spezifisch. Im Durchschnitt 150 Eier pro Woche, ein Kilo Fleisch jeden Tag“, sagt Baculov. Aber es sind nicht nur Eier und Fleisch, die auf seinem Speiseplan stehen. „Zuerst trinke ich einen Proteinshake, dusche, dann esse ich zehn Eier. Natürlich sind es nie nur Eier, ich füge auch Schinken hinzu, mache eine wirklich starke Mahlzeit. Eine Stunde oder zwei später mache ich Haferflocken oder einen Proteingrütze, dann esse ich Hühnchen, Rindfleisch, mit Reis. Ich esse Kartoffeln mit Fleisch, weil ich einen solchen Stoffwechsel habe, dass ich es verbrenne.“

Baculovs Diät ist nicht nur reich an Proteinen, sondern auch an Kalorien. Der Durchschnitt sind 5.000 Kalorien pro Tag, und als ich an Gewicht zugenommen habe, bin ich auf bis zu 8.000 gegangen. Mir war den ganzen Tag übel. Was die Verdauung betrifft, gehe ich sechsmal auf die Toilette, nach jeder Mahlzeit.“

Weißbrot und Pasta aus weißem Mehl sind jedoch nicht Teil seiner Ernährung. Baculovs Diät und Trainingsroutine sind einzigartig und zeigen, wie er es schafft, auch nach seinem Rücktritt vom aktiven Sport in Topform zu bleiben.