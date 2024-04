Danka wurde ermordet: Der Verdächtigte hat alles gestanden!

Nach den neuesten Informationen vom Blic dauerte die Vernehmung von D.D. heute Nacht mehr als 2 Stunden. Der Verdächtigte enthüllte der Staatsanwaltschaft auch, dass er Helfer hatte, um den Körper von Danka Ilic von der Mülldeponie zu entfernen. Er sagte, sein Vater und sein Bruder hätten ihm geholfen, den Körper loszuwerden.

Die Polizei äußerte sich zum Verhaften des Vaters und des Bruders des Mörders Beamte des Innenministeriums haben R. D. (73) und D. D. (40) wegen des Verdachts festgenommen, dem Beschuldigten für den Mord an der zweijährigen Danka Ilic geholfen zu haben, den Körper des Mädchens von der Mülldeponie in der Nähe von Banjsko Polje an einen bisher unbekannten Ort im Stadtgebiet von Bor zu verlegen.

Die Häuser der Verdächtigen werden erneuert durchsucht

Welche Orte die Polizei heute durchsuchen wird wie der Leiter der UKP (Kriminalpolizei), Ninoslav Cmolic, bestätigte, werden heute erneut die Häuser der Verdächtigen durchsucht, aber auch die weitere Umgebung.

„Es werden Klärgruben durchsucht, wir werden auch auf den Friedhof gehen. Es gibt viele Orte, die wir heute besuchen werden“, sagte Cmolic.

Zur Erinnerung, die Arbeiter des „Wasserversorgungsunternehmens“ S.J. (50) aus dem Dorf Luka und D.D. (50) aus dem Dorf Zlot werden des Mordes an Danka Ilic verdächtigt. Sie haben das Verbrechen gestanden, aber den genauen Ort, an dem sie den Körper des Mädchens abgelegt haben, nicht preisgegeben, und es bleibt immer noch ein Rätsel, wie genau sie umgebracht wurde.

Cmolic enthüllt neue Details der Suche Der Leiter der UKP, Ninoslav Cmolic, sagt, dass die Polizei weiterhin nach dem Körper sucht, den Verdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet, und obwohl die Verdächtigen die Ausführung des Verbrechens im Detail beschreiben, weigern sie sich zu kooperieren, wenn es darum geht, den Ort zu verraten, an dem der Körper versteckt ist.