Fall Danka: Der serbische Botschafter in Österreich dankt für die Hilfe

In den jüngsten Tagen, in denen die Hoffnung bestand, dass die zweijährige Danka Ilic aus Bor lebendig und wohlauf aufgefunden würde, strebten wir alle danach, Kontakt zu den zwei Frauen aufzunehmen, die zufälligerweise mit dem mutmaßlichen Kidnapping des Kindes assoziiert wurden. Über diese ereignisreichen Tage führt KOSMO ein Gespräch mit Marko Blagojevic, dem serbischen Botschafter in Österreich.

In der Armee der zutiefst betrübten Menschen über das tragische Schicksal der kleinen Danka Ilic (2) befindet sich auch Marko Blagojevic, der serbische Botschafter in Österreich. In den letzten Tagen hat er, zusätzlich zu seinen diplomatischen Pflichten, einen unschätzbaren Beitrag zur Suche nach dem kleinen Mädchen aus Bor geleistet, von dem angenommen wurde, dass es entführt wurde und sich in Wien aufhält. Als Koordinator war Herr Blagojević rund um die Uhr mit den Polizeibehörden Serbiens und Österreichs in Verbindung, ebenso wie mit unseren Vereinigungen und Einzelpersonen, um alles in seiner Macht Stehende zu tun, damit der Fall so schnell wie möglich gelöst wird. Es muss anerkannt werden, dass dies keine übliche Aufgabe für einen Diplomaten des höchsten Ranges ist.

„Wir haben uns zum ersten Mal in dieser Rolle befunden, im Einklang mit der Vereinbarung unserer beiden Minister – des Innen- und des Außenministeriums, sowie im Rahmen meiner persönlichen Kontakte zum Leiter der Kriminalpolizei, der die Suche nach der vermissten Danka Ilić leitete und dafür zuständig war. Da unsere Diaspora detailliert über den Fall informiert war und die Medien in Serbien genau verfolgt, haben wir beschlossen, dass die Botschaft einen Aufruf an unsere Gemeinschaft richtet, sich an der Suche zu beteiligen, als ein Video auftauchte, auf dem Personen mit einem Mädchen zu sehen waren, das Danka Ilić ähnelte. Ziel war es, zu den Frauen im Video zu gelangen und festzustellen, ob sie in irgendeiner Weise mit dem mutmaßlichen Verbrechen in Verbindung standen, um vor allem herauszufinden, ob es möglich war, dass Danka auf dem Video war“, erinnert sich Herr Blagojevic an die vergangenen Tage.

Der Fall, dessen Hauptakteur ein zweijähriges Kind ist, ist besonders sensibel, weshalb jeder Schritt sorgfältig bedacht werden muss. Für einen erfahrenen Diplomaten in der Rolle des Koordinators stellte dies keine Schwierigkeit dar.

„Obwohl die Analyse der Aufnahmen eine große Ähnlichkeit zwischen Danka und dem aufgezeichneten Mädchen ergab, wollten wir, um verantwortungsbewusst und gewissenhaft zu sein, jede Möglichkeit überprüfen oder bestimmte Spuren ausschließen, da die Polizei auf vielen Ebenen aktiv war. Sie bearbeiteten jeden Hinweis, und das hat mich wirklich überrascht. Als sie sich dieser Untersuchung näherten, sah ich, wie engagiert, organisiert und gewissenhaft sie waren. Also konnten wir nicht anders reagieren und handeln, als uns mit all unseren Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, einschließlich der Aufforderung an die Redaktion des Magazins KOSMO, die uns entscheidend geholfen und die Verbindung zu den Damen im Video hergestellt und dann alle Informationen professionell veröffentlicht hat“, lobte Botschafter Marko Blagojevic die Redaktion von KOSMO für ihren wichtigen Beitrag zur Suche.

Schnelle Reaktion der österreichischen Polizei

Der serbische Botschafter äußerte sich auch sehr lobend über die außergewöhnliche Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei in diesem Fall und betonte, dass sie viel geholfen haben.

„Die österreichische Polizei arbeitet sehr gut mit unserem Innenministerium zusammen. Ich habe mehrmals nicht nur meine Dankbarkeit ausgedrückt, sondern betone auch, dass wir, wenn wir die Bereiche der Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten bewerten, tatsächlich die engste Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei haben. In diesem Fall haben sie schnell reagiert und diese Fragen mit Priorität behandelt. Sie gingen Überprüfungen nach und ermöglichten dann gesetzlich, dass alles festgestellt und überprüft werden konnte, damit es rechtmäßig ist, falls es zu einem Hinweis oder einer Möglichkeit kommt, diesen Fall mit dem Verschwinden der verstorbenen Danka Ilic in Verbindung zu bringen.

Wir sollten ihnen dankbar sein, denn wir wissen, dass sie in bestimmten Bereichen auch andere Maßnahmen durchführen müssen. Sie können nicht einfach sagen – hier, wir haben gesprochen und diese Frau hat gesagt, dass sie nicht mit dem Fall in Verbindung steht. Im Gegenteil, sie haben definierte professionelle Maßnahmen, in denen sie sicherstellen müssen, dass sie nicht zufällig in eine Falle geraten, dass es keine falsche Verwendung oder Doppelidentität gibt. In diesen Dingen sind sie sehr kompetent und professionell, und alles wurde gemäß den hier vorgeschriebenen Regeln durchgeführt“, betont Botschafter Blagojevic.

„Ihre Regeln sind anders und sie haben auf gesetzliche Weise mit der ersten Untersuchung gearbeitet, dann haben sie die richterliche Genehmigung erhalten, als sie endgültig die Identität feststellen konnten. Ich denke nicht, dass sie irgendeinen Fehler gemacht haben, im Gegenteil! Ich muss betonen, dass wir auch dem österreichischen Botschafter in Serbien dankbar sind, der sich bei uns gemeldet hat, und wir sind auch den Verbindungsoffizieren dankbar“, sagt der Botschafter.

„Vor allem aber empfinde ich wirklich Bewunderung für unsere Polizei, die die Zeit hatte, jede Spur, jede Anfrage zu bearbeiten und allem ihre Aufmerksamkeit zu widmen. Über alles zuvor Genannte konnten wir Zeugnis ablegen, was wir früher nicht einsehen konnten, da wir uns nicht mit solchen Angelegenheiten befasst haben“, sprach unser Gesprächspartner respektvoll über die Polizei.

Notruftelefon der Botschaft

Laut Botschafter Marko Blagojević war der Notruftelefon der Botschaft, der zur Verfügung gestellt wurde, für die Bürger gedacht, damit sie nicht die Polizei anrufen mussten, falls ihnen das unangenehm war.

„Sie konnten uns jederzeit anrufen und uns alles mitteilen, denn wir sind ein zuverlässiger und diskreter Partner für unsere Bürger. Jetzt, wo alles vorbei ist, kann ich sagen, dass es Anrufe bei dieser Nummer gab und dass es Informationen gab, die absolut zutreffend waren. Zum Beispiel, in Bezug auf die Identifizierung der Dame aus dem Video, meldete sich ein unserer Bürger aus Wels, der anonym bleiben wollte, und sie hat genau für das Magazin KOSMO angegeben, dass sie dort war. Also hatten wir nicht nur Anrufe, sondern wir erhielten präzise Informationen, die wir sofort weiterleiteten, d.h. wir koordinierten und tauschten sofort Daten aus. Wir informierten gleichzeitig die österreichische und die serbische Polizei. Ich betone, dass die Informationen sehr nützlich waren, und siehe da, es stellte sich heraus, dass sie auch zutreffend waren“, enthüllte uns der Botschafter einen Teil der Ereignisse während der Krisentage.

Der serbische Diplomat kam vor kurzem nach Österreich, aber wegen seiner Offenheit und Bereitschaft zuzuhören und zu beraten, wurde er außergewöhnlich gut in der serbischen Gemeinschaft aufgenommen. Dies zeigte sich auch während der Suche nach dem vermissten Kind.

„Ich möchte unserer Diaspora und all unseren Freunden, den Bewohnern des Balkans, meinen Dank aussprechen. Wie ich hier oft hören kann, vereinen sich die Balkanländer in Österreich und zeigen gegenseitige Solidarität, was sich in diesem Fall wirklich schön gezeigt hat. Wir konnten nicht ruhig bleiben und nicht auf irgendein Zeichen oder irgendeine Herausforderung reagieren. Es war normal, alles zu tun, was zur Auffindung des unglücklichen Kindes beitragen könnte und festzustellen, wo es sich wirklich befindet. Leider wurden wir von der Nachricht überrascht, dass Danka Ilic tragisch verunglückt ist. Ich möchte im Namen von uns allen, die hier engagiert waren und sich wirklich mit diesem Fall verbunden fühlten, der Familie mein Beileid aussprechen. Es ist sehr schwer, solche Nachrichten zu verfolgen, besonders daran teilzunehmen und zu hoffen, dass der Epilog glücklich sein wird und dass wir dieses Kind lebend und gesund finden. Ich muss zugeben, dass ich als Elternteil diese schreckliche Tragödie zutiefst mitempfinde“, betonte abschließend Marko Blagojevic, der serbische Botschafter in Österreich.

