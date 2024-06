Darko Lazic gibt seiner Tochter einen Tiernamen!

Der serbische Sänger Darko Lazic und seine Frau Katarina hatten kürzlich mitgeteilt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, eine Nachricht, die auch von Kurir verbreitet wurde. Die freudigen Neuigkeiten wurden zunächst in Darkos Heimatstadt Brestac bekannt gegeben, wo das Paar auch das Geschlecht ihres zukünftigen Kindes enthüllte – es wird ein Mädchen.

Das Paar hat sich auf den Namen Srna für ihre Tochter geeinigt, ein Name, der für Darko eine besondere Bedeutung hat. „Kaca und ich haben darüber gesprochen und sind zum Schluss gekommen, dass Srna ein wunderschöner Name ist. Er klingt sehr liebevoll. Ich hoffe, wir behalten diesen Namen. Falls sich Kaca anders entscheidet, wird es ihr Wunsch sein“, enthüllte der Sänger in einem Interview für die Sendung Ekskluziv.

Nach einer 14-jährigen Unterbrechung hat das Paar seine Beziehung wiederbelebt und im letzten Jahr mit einer Hochzeit gekrönt.

Symbolik hinter dem Namen

Der Name Srna verleiht eine Aura der Schüchternheit und Verletzlichkeit, eine Haltung frei von Aggressivität, die oft als Symbol unserer instinktiven Kräfte angesehen wird. Trotz intensiver Recherchen bleibt der genaue Ursprung des Namens Srna ein Rätsel, vermutlich entlehnt aus einem Sprachraum, in dem das Wort „Srna“ seinen Anfang nahm, dessen genaue Herkunft jedoch immer noch unbekannt ist.