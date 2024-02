Darko Lazics Ex moderiert ab nun „Zvezde Granda“

Im Rampenlicht des populären Musikwettbewerbs „Zvezde Granda“ kommt es zu einem unerwarteten Wechsel. Sanja Kuzet, die bisherige Moderatorin der Sendung, muss aufgrund ihrer Schwangerschaft ihren Posten räumen. Ihre Nachfolgerin wird die Ex von Darko Lazic sein.

Sasa Popovic, der kreative Direktor des Wettbewerbs, erzählte in einem Interview mit unserer Zeitung von den Hintergründen des Wechsels. „Sanja Kuzet hat mir im Januar gesagt, dass sie schwanger ist und dass sie Ende Februar im 5. Monat sein wird. Als sie mir sagte, dass sie ihre Schwangerschaft etwas schwerer trägt und dass ihr Arzt ihr gesagt hat, dass es nicht gut wäre, wenn sie mit den Shows weitermachen würde, hat mich das ein wenig überrascht“, erläutert Popovic.

Auf die Frage, wer Kuzets Nachfolge antreten könnte, hatte Popovic schnell eine Antwort parat. „Sofort kam mir Ana Sevic in den Sinn. Sie hat dieses Format 2011/2012 moderiert und später ‚Pinkove zvezdice‘. Das ist ein ähnliches Format, wenn es um Moderatoren geht, da gibt es keine großen Unterschiede“, so der kreative Direktor.

Popovic hat entschieden

Popovic betont, dass die Wahl auf Sevic gefallen ist, ohne dass andere Kandidatinnen in Betracht gezogen wurden. „Abgesehen von Ana kam mir niemand in den Sinn, ich habe das sofort entschieden. Es wurde gesagt, dass es Jovana Jeremic sein könnte. Viele Moderatorinnen könnten die Show moderieren, es ist nicht so anspruchsvoll wie ein Jurymitglied zu sein. Niemand hat mich angerufen, um sich anzubieten, ich habe das alles selbst entschieden“, erklärt er.

Die Entscheidung, Sevic zur neuen Moderatorin zu machen, wurde von den anderen Mitgliedern der Show positiv aufgenommen. „Ich habe die Jurymitglieder sofort informiert. Sie waren begeistert“, so Popovic.