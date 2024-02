Dragana Mirkovic kündigt letzte Tournee an: Beendet sie ihre Karriere?

Die serbische Musikikone Dragana Mirkovic feierte ihr vierzigjähriges Jubiläum auf der Musikszene mit einem emotional aufgeladenen Konzert in der Stark Arena. Inmitten der Feierlichkeiten kündigte die Sängerin an, dass dies ihr letztes Konzert in der Belgrader Arena sein wird, was das Ereignis zu einem historischen Moment machte.

„Meine Lieben, ich danke euch für all die Unterstützung und Kraft, die ihr mir während dieser vier Jahrzehnte meiner Karriere gegeben habt. Mit euch war alles immer einfacher. Ich danke euch, dass ihr heute Abend mit mir dieses große Jubiläum feiert und dass ihr bei mir seid. Dieses Konzert wird in die Geschichte eingehen, wenn wir über meine Konzertaktivitäten sprechen. Es wird definitiv mein letztes Konzert in der Belgrader Arena sein, das ich geben werde.“ Mit diesen Worten wandte sich die serbische Musikikone Dragana Mirkovic zu Beginn des Konzerts an ihr Publikum.

Rekord gebrochen

Die Ankündigung, dass dies ihr letztes Konzert in der Arena sein würde, ließ das Publikum einen historischen Moment miterleben. Ob das wohl ihr Karriereende ist, wissen wir nicht. Die Atmosphäre war einzigartig und schwer zu beschreiben, als alle zu einem verschmolzen. Dragana war sichtlich von Emotionen überwältigt. Sie hat viereinhalb Stunden gesungen, was ein neuer Rekord ist, der in die Geschichte eingeht.

Dragana Mirkovic, die in ihrer vierzigjährigen Karriere zahlreiche Preise gewonnen hat und deren Hits auch in 500 Jahren noch gehört werden, hat mit diesem Konzert einen weiteren Meilenstein gesetzt. Ihre Musik wird weiterleben und Menschen auf der ganzen Welt inspirieren. Das heutige Konzert wird für immer als einer der emotionalsten Momente in der Geschichte in Erinnerung bleiben.