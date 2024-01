Sängerin Mirkovic: Großzügige Spende für Bedürftige!

Die bekannte Sängerin Dragana Mirkovic hat angekündigt, die Einnahmen ihrer gesamten Tournee „Do poslednjeg daha“ zu spenden. In Zusammenarbeit mit der Organisation „Srbi za Srbe“ wird das Geld den Bedürftigsten in der Region zugutekommen. Die erste Spende wurde bereits an einen alleinerziehenden Vater mit neun Kindern in Tuzla geleistet.

Die Sängerin Dragana Mirkovic hat eine großzügige Ankündigung gemacht: Sie wird auf die Einnahmen ihrer gesamten Tournee „Do poslednjeg daha“ verzichten und das Geld denjenigen spenden, die es am dringendsten benötigen. Dies wurde bei einer Veranstaltung bekannt gegeben, die sie in Partnerschaft mit der Organisation „Serben für Serben“ organisiert hat.

„Ich habe bereits angekündigt, dass ich mit dieser Tournee Menschen mit Liedern erfreuen, aber auch Liebe, Menschlichkeit und Glück verbreiten möchte. Deshalb habe ich mich entschieden, bei jedem Konzert Menschen zu helfen, die es brauchen“, sagte Mirkovic. Sie plant, von jedem Konzert in Serbien persönlich eine Million Dinar zu spenden, die verwendet werden, um den bedürftigsten Familien ein Dach über dem Kopf zu bieten.

bereits in Tat umgesetzt

Die erste Gelegenheit, ihre Pläne in die Tat umzusetzen, war in Tuzla, wo sie einem alleinerziehenden Vater mit neun Kindern mit 10.000 Mark geholfen hat. „Mein Herz ist immer voll, wenn ich Glück teilen kann, denn das ist die einzige Sache auf der Welt, die wächst, wenn sie geteilt wird“, sagte Mirkovic, deren Augen zu Beginn der Konferenz voller Tränen waren wegen eines Videos, das Kinder zeigte, denen dank ihr ein Haus gebaut wird.

Im Namen der Organisation „Srbi za Srbe“ sprach der ehemalige Wasserballspieler und Unternehmer Aleksandar Njegovan, der langjähriges Mitglied der Organisation ist und jemand, der die Verbindung für die Zusammenarbeit mit Mirkovic hergestellt hat. „Dies ist noch nie in der Geschichte verzeichnet worden, und ich möchte unserem großen Star danken, dass sie gezeigt hat, dass sie auch ein großer Mensch ist. Sie gibt nicht nur eine Million Dinar pro Konzert, sondern hat auch die Tür für alle Menschen geöffnet, die helfen wollen, einen Platz im Rahmen ihrer Konzerte zu bekommen“, sagte er.

Die Organisation „Srbi za Srbe“ ist bekannt für ihre gemeinnützige Arbeit in der Region und hat bereits vielen bedürftigen Familien geholfen. Mit der Unterstützung von der Sängerin können sie nun noch mehr erreichen.