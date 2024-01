Dragana Mirkovic wird 56: Das sind die besten Tanzvideos von ihr!

Anlässlich des 56. Geburtstags der serbischen Pop-Diva Dragana Mirkovic hat KOSMO fünf ihrer herausragenden Lieder ausgewählt, die durch ausgefallene Musikvideos und beeindruckende Performances glänzen. Diese Songs sind zeitlose Meisterwerke, die nicht nur musikalisch begeistern, sondern auch durch ihre visuelle Pracht und künstlerische Raffinesse im Gedächtnis bleiben.

Die renommierte serbische Pop-Diva, Dragana Mirkovic, begeht heute ihren 56. Geburtstag mit einer beeindruckenden Ankündigung – einer Jubiläumstournee, die ihre 40-jährige Musikkarriere zelebriert. Die Künstlerin, die seit den 90ern für ihre bunten und aufwendigen Musikvideos sowie beeindruckenden Tanzperformances bekannt ist, plant, ihre Fans weltweit mit einer spektakulären Show zu begeistern.

40 Jahre Musikkarriere

Die Jubiläumstournee von Dragana Mirkovic wird eine musikalische Reise durch vier Jahrzehnte ihrer erfolgreichen Karriere sein. Von ihren Anfängen bis zu den aktuellen Hits wird die Künstlerin ihre Vielseitigkeit und künstlerische Entwicklung auf der Bühne präsentieren. Die Tour verspricht nicht nur nostalgische Momente für langjährige Fans, sondern auch die Möglichkeit für neue Generationen, die einflussreiche Musik von Dragana zu entdecken.

Dragana Mirkovic wird zwei besondere Konzerte in Belgrad geben, wo auch der Gewinner ihrer Tanzshow „Rame uz Rame“ mittanzen wird. Dies unterstreicht nicht nur ihre Verbindung zu den Fans, sondern hebt auch ihr Engagement für die Förderung aufstrebender Talente hervor.

Bunte Musikvideos und aufwendige Tänze

Dragana Mirkovic hat sich seit den 90ern einen Namen für ihre kreativen und farbenfrohen Musikvideos gemacht. Die visuelle Ästhetik ihrer Arbeit, gepaart mit aufwendigen Tanzperformances, hat sie zu einer Ikone in der Musikszene gemacht. Ihr künstlerisches Erbe wird auch während der Jubiläumstournee präsent sein, und die Fans können sich auf eine einzigartige Verbindung von Musik und visueller Kunst freuen. Das sind die 5 besten der besten Musikvideos.

Dragana Mirkovic – Pecat na usnama

„Pecat na usnama“ präsentiert Dragana Mirkovic in einem legendären Musikvideo, das nicht nur durch die eingängige Melodie des Songs, sondern auch durch die beeindruckende Performance der Künstlerin selbst besticht. In einer denkwürdigen Szene liegt Dragana auf dem Boden, umgeben von einer Gruppe talentierter Tänzer, die mit ihrer synchronisierten Choreografie und Energie das Video zu einem visuellen Spektakel machen.

Dragana Mirkovic – za mene si ti

Das Lied „Za mene si ti“ von Dragana Mirkovic bleibt nicht nur aufgrund seiner emotionalen Melodie im Gedächtnis, sondern auch wegen seines außergewöhnlich teuren und kreativen Musikvideos. Dieses einzigartige Video ist eine animierte Meisterleistung auf dem Balkan und erzählt eine faszinierende Geschichte. Im Zentrum steht Mc Tigar, ein animierter Charakter, der unsterblich in Dragana verliebt ist. Mit viel Herz und Humor versucht Mc Tigar, das Herz der Pop-Diva zu erobern. Das Musikvideo kombiniert geschickt die künstlerische Pracht des Zeichentrickfilms mit der emotionalen Tiefe des Songs, was es zu einem der teuersten und beeindruckendsten Musikvideos in der Geschichte des Balkans macht. Satte 90.000 Deutsche Mark soll das Video gekostet haben. Diese kreative Entscheidung zeigt Dragana Mirkovics Innovationsgeist und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Musikvideo-Kunst in der Region.

Dragana Mirkovic – Bicu njegova

„Bicu njegova“ von Dragana Mirkovic ist nicht nur ein zeitloser Evergreen, sondern erlangte auch Berühmtheit durch seine ikonische Tanzsequenz mit Stühlen. In diesem Musikvideo präsentiert sich Dragana mit einer stilvollen Choreografie, bei der ihre Tänzer in weißen Anzügen und Hüten gekleidet sind, was dem Ganzen einen Hauch von Eleganz und Finesse verleiht. Die Outfits erinnern dabei an den legendären Style von Michael Jackson in „Smooth Criminal“. Die Synchronität der Tänzer, die geschickte Verwendung der Stühle und der durchdachte Einsatz von Outfits machen diese Szene zu einem unvergesslichen visuellen Element des Musikvideos. „Bicu njegova“ hebt sich nicht nur durch seine mitreißende Melodie, sondern auch durch seine beeindruckende visuelle Inszenierung hervor, die Dragana Mirkovics Fähigkeit zur Kombination von Musik und Ästhetik unterstreicht.

Dragana Mirkovic – Opojni su zumbuli

in Lied, das durch seine poetischen Texte und fröhliche Melodie besticht. Das dazugehörige Musikvideo fängt die romantische Atmosphäre perfekt ein und zeigt Dragana Mirkovic in einer bunten Inszenierung mit zwei Tänzerinnen. Das Lied verursacht einen Ohrwurm und in den 90ern konnte jeder diese Moves nachmachen.

Dragana Mirkovic – Mili, Mili

Ein Klassiker, der nicht nur durch seinen eingängigen Rhythmus besticht, sondern auch durch das aufwendige Musikvideo, in dem Dragana Mirkovic mit ihrer charakteristischem Tanz und Ausdrucksstärke glänzt.