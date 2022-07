Darum besichtigt Novak Djokovic nach jedem Sieg die bosnischen Pyramiden

Seit Jahren gehört Novak Djokovic zu den regelmäßigen Besuchern der Bosnischen Pyramiden, denen ein besonderes energetisches Feld nachgesagt wird. Auch nach seinem siebten Sieg in Wimbledon und 21. Grand Slam zieht es den Tennisstar nach Bosnien.

Als „Bosnische Pyramiden“ werden geologische Formationen – Flatirons, die sich in der Nähe von Visoko nordwestlich von Sarajevo befinden, bezeichnet. Diese Pyramiden sind eigentlich Bergformationen, aber sie weisen alle Elemente auf, um als Pyramiden eingestuft zu werden. Die erste Pyramide wurde 2005 entdeckt, als der Bauunternehmer Dr. Semir Osmanagic im Zuge der Ausgrabungsarbeiten den Eingang in ein unterirdisches Tunnelnetz fand.

Seit Jahren begibt sich Novak Djokovic nach jedem Triumph zu den Bosnischen Pyramiden. So auch nach seinem 7. Sieg in Wimbledon am 11. Juli. Dieses Mal nahm er an der feierlichen Eröffnung des Tenniscenters „Ravne 2“, zu der ihn Semir Osmanagic, Gründer der Stiftung „Archäologischer Park Bosnische Sonnenpyramiden“, einlud.

Das Geheimnis seiner regelmäßigen Besuche der Pyramiden lüftete Djokovic in einem Interview für den YouTube-Kanal „BosnianPyramidsTV“: „Wenn es einen Himmel auf Erden geben kann, dann ist das dieser Ort. Es gibt einige wenige Orte, die ich in meinem Leben besucht habe, wo ich vollkommene Erfüllung finde“, sagte Djokovic.

„Die Menschen beginnen erst allmählich, das Wesentliche zu begreifen. Mein subjektives Gefühl ist phantastisch und ich bin von der Sonnenpyramide fasziniert.“

Djokovic sparte nicht mit Lob für den Entdecker der Pyramiden und Leiter des archäologischen Anlage Osmanagic: „Die Zahl der Freiwilligen allein zeigt, dass du Gutes für die Gemeinschaft, für das Land, leistest. Ich habe die Menschen, die hier mit dir zusammenarbeiten, beobachtet. Ihre Gesichter zeigen eine Glückseligkeit und Dankbarkeit, dass sie Teil dieses Projektes sind“.