Das erwartet euch, wenn ihr bei Balkanern zu Gast seid!

Wenn du eine Einladung von einem Balkaner erhältst, kannst du sicher sein, dass die Gastfreundschaft groß geschrieben wird. Doch damit dein Besuch reibungslos verläuft und du dich wohl fühlst, hat KOSMO einige Ratschläge für dich zusammengestellt.

Kommen mit leeren Händen

Ein Geschenk mitzubringen, ist eine nette Geste, die zeigt, dass du die Einladung zu schätzen weißt. Du musst kein teures Präsent kaufen, ein kleines Mitbringsel reicht völlig aus. Nette Pralinen, eine Flasche Wein oder etwas Süßes sind in der Regel eine gute Wahl. Bedenke jedoch, dass die mitgebrachten Dinge normalerweise am Tisch serviert werden, daher ist es ratsam, etwas mitzubringen, das du auch gerne magst. Vergiss auch nicht, den Kindern im Haus etwas mitzubringen, wie zum Beispiel Schokolade.

(FOTO: iStock)

Hausschuhe

Wenn du einen Balkaner besuchst, ist es üblich, dass deine Schuhe im Flur bleiben. Balkaner tragen zu Hause normalerweise keine Schuhe und bieten ihren Gästen oft die sogenannten „Papuce“ (zu Deutsch: Hausschuhe) an, die möglicherweise etwas zu groß sind. Ziehe sie dennoch an, um deinen Gastgeber nicht zu verärgern und dich an die lokalen Gepflogenheiten anzupassen.

(FOTO: iStock)

Eine Tour durchs Haus

Nachdem du angekommen bist, kannst du damit rechnen, eine kurze Tour durch das Haus zu bekommen. Auch wenn es sich um eine kleine Einzimmerwohnung handelt, ist es üblich, den Gästen das Haus zu zeigen, damit sie sich besser zurechtfinden können. Du wirst vielleicht nicht das Schlafzimmer sehen, aber du wirst genau wissen, wo du deine Hände waschen kannst und wann der neue Plasmafernseher gekauft wurde. Zeige zumindest ein gewisses Interesse an den Details der Wohnung und frage ruhig nach, wenn dich etwas interessiert.

(FOTO: iStock)

Trockne deine Hände nicht an irgendeinem Handtuch

Im Badezimmer kann es mehr als ein Handtuch geben. Ein separates Handtuch für die Gäste ist üblich, aber wenn keines vorhanden ist, frage lieber nach. Es ist wichtig, die lokalen Gegebenheiten zu respektieren und dich entsprechend zu verhalten.

(FOTO: iStock)

Trinken oder nicht trinken?

Auf Balkan-Feiern wird oft viel Alkohol getrunken, aber wenn du nicht trinken kannst oder möchtest, ist das vollkommen in Ordnung. Es ist jedoch höflich, das erste Glas mit einem Softdrink zusammen mit dem Gastgeber zu trinken. Du musst dich nicht dazu verpflichtet fühlen, Alkohol zu konsumieren, wenn du es nicht möchtest.

(FOTO: iStock)

Wann solltest du gehen?

Es gibt keinen festen Zeitpunkt, wann du gehen solltest. Du kannst dich jedoch bedanken und nach Hause gehen, sobald du dich satt und zufrieden fühlst. Wenn dir wiederholt Nachschlag angeboten wird, bedeutet das nicht, dass du alles essen solltest. Höflichkeitsformeln wie „Das Essen war köstlich, aber ich bin wirklich satt“ können helfen, den Abschied einzuleiten. Es ist wichtig, die Signale deines Gastgebers zu beachten und dich angemessen zu verabschieden.

(FOTO: iStock)