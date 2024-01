Wie sagt man es richtig? Ćevapčići, Ćevape oder doch Ćevapi?

In Österreich sind die Ćevapi auf dem Vormarsch, und es scheint, als ob jeder sie liebt – aber nicht jeder kann sie richtig aussprechen.

Wir nehmen euch mit auf eine kulinarische und kulturelle Reise, um das Geheimnis hinter dem richtigen Aussprechen dieser köstlichen Balkanspezialität zu lüften. Und warum klingt es, als würde man beim Versuch, es auszusprechen, einen Zungenbrecher-Wettbewerb veranstalten?

Von Persien bis zum Balkan: Die Ursprünge der Ćevapi

Die Geschichte der Ćevapi ist so faszinierend wie ihr Geschmack. Es wird angenommen, dass sie ursprünglich aus Persien stammen und mit den Osmanen auf die Balkanhalbinsel kamen. Dort entwickelten sie sich zu einem weitverbreiteten und beliebten Gericht. Stellt euch vor, diese kleinen Fleischröllchen reisen über Kontinente, um schließlich in den österreichischen Küchen zu landen – eine echte kulinarische Odyssee!

Ćevapčići: Die verniedlichte Form des Originals

In den deutschsprachigen Ländern sind sie als Ćevapčići bekannt – quasi eine Art Kosenamen für das Original, Ćevapi. Für die Balkan-Insider unter uns ist Ćevapčići eher eine charmante Variante für Touristen. Also, wenn ihr das nächste Mal in einem Balkan-Restaurant seid, bestellt mutig „Ćevapi“ und beobachtet die erfreuten Blicke der Bedienung. Und wenn ihr schon dabei seid, versucht euch an „Šljivovica“ – ja, genau, Šljivovica, nicht Sliwowitz oder Sliwo-was-auch-immer. Es ist wie bei den Ćevapi: Ein bisschen Übung, und ihr bestellt wie ein echter Balkan-Kenner. Nur keine Sorge, nach ein paar Šljivovicas klingt alles richtig!

Zurück zur Aussprache: Ćevapi auszusprechen ist für Österreicher fast so herausfordernd wie für einen Balkaner, „Müller“ korrekt zu sagen. Ja! Müller, nicht Miller oder Muler. Aber keine Panik, es ist eigentlich ganz einfach: Denkt an „Che-vah-pee“ und nicht an „Che-pah-vee“. Und schon gar nicht an „Che-vap-chee-chee“, es sei denn, ihr wollt aussehen wie jemand, der versucht, Morsecode zu sprechen.

Mehr als nur Fleisch: Ćevapi als Kulturbringer

Ćevapi sind mehr als nur ein Gericht – sie sind ein Stück Balkankultur und richtiges Soul Food! Sie bringen Menschen zusammen, erzählen Geschichten und sind der Beweis, dass Liebe durch den Magen geht – und manchmal auch durch die Zunge, wenn man versucht, sie richtig auszusprechen.

Zum Schluss: Egal, wie wir sie aussprechen, Ćevapi (oder Ćevapčići, wenn ihr darauf besteht) sind ein kulinarischer Botschafter des Balkans. Sie zeigen uns, dass Essen mehr ist als Nahrung – es ist ein Dialog zwischen Kulturen, ein Lächeln über den Teller hinweg und ein Grund, zusammenzukommen. Also, lasst uns die Ćevapi feiern – in welcher Form auch immer!

Ćevapi connecting people!