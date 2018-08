Das ist der wahre Grund, warum Frauen beim Sex stöhnen

Pornos können das Sexleben aufheizen und die Fantasie etwas ankurbeln. Dass besonders Frauen beim Sex sehr laut stöhnen, macht diese Art von Filmen aus. Natürlich denken jetzt die meisten Männer, dass das auch in den intimen Stunden mit ihrer Liebsten ein großes Plus sein muss. Doch die Realität sieht hier etwas anders aus.

Wissenschafter der University of Central Lancashire in Preston untersuchten das Sexverhalten von jungen Frauen. 71 Damen im Alter zwischen 18 und 48 wurden im Rahmen der Studie befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass 66 Prozent der Befragten hörbare Laute von sich geben um den Orgasmus ihres Partners zu beschleunigen.

Doch warum wollen manche Frauen das Liebesspiel beschleunigen? Laut der Studie kann dies an möglichen Schmerzen, Beschwerden, Müdigkeit, Zeitmangel oder sogar Langeweile liegen! „Da weibliche Orgasmen üblicherweise während des Vorspiels passieren, werden Stöhngeräusche meistens vor oder zur gleichen Zeit wie der männliche Orgasmus gemacht“, heißt es in der Studie weiter.

Mehr Selbstbewusstsein

92 Prozent der Befragten gaben auch an, dass lautes Gestöhne das Selbstbewusstsein ihres Sexualpartners massiv steigert. 87 Prozent stöhnen deshalb auch genau aus diesem Grund. Doch keine Sorge, auch wenn die meisten von euch keine Granaten im Bett sind, so gaben 68 Prozent der Frauen an, dass sie mit ihrem Partner zusammenbleiben würden, auch wenn dieser sie nicht zum Höhepunkt bringt.

Der richtige Zeitpunkt

Wer die perfekte Uhrzeit für ein heißes Liebesspiel sucht, sollte es um halb Acht morgens probieren. Doch Achtung: Wer etwas neues im Bett probieren möchte, sollte die Finger von Cumshots lassen! 80 Prozent der Frauen finden es alles andere als erotisch, wenn der Mann in ihr Gesicht ejakuliert.