Das sind die besten Hochzeitstermine für 2024!

Die Planung der Hochzeit kann eine nervenaufreibende Aufgabe sein, und oft bleibt die Unsicherheit, ob alles so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Um zumindest in einem Aspekt Sicherheit zu gewinnen, haben wir uns an die Sterne gewandt. Die bekannte Astrologin Stina Garbis hat uns verraten, welche Tage im Jahr 2024 besonders günstig für eine Hochzeit sind.

Laut Garbis fallen die idealen Hochzeitstermine in 2024 auf Tage, an denen Venus und Pluto, die Planeten der Liebe, Romantik, Schönheit, Sex und Ehe, aufeinandertreffen. Jupiter, als Symbol für Glück und große Feierlichkeiten, spielt an einigen dieser Tage ebenfalls eine Rolle.

Der 17. Februar 2024 ist laut Garbis ein perfekter Tag für eine Hochzeit. Venus und Pluto treffen im Zeichen des Wassermanns aufeinander und symbolisieren eine starke Verbindung, Liebe und Ehe.

Zwei weitere günstige Termine sind der 24. März und der 29. April. Am 24. März stehen vier Planeten, einschließlich der Venus, im Zeichen der Fische. Venus und Jupiter bilden ein Sextil, was besonders spannende Flitterwochen verspricht. Am 29. April treffen Venus und drei weitere Planeten im Stier aufeinander, während drei andere Planeten in den Fischen stehen. Dies kennzeichnet eine Zeit der Liebe, Schönheit und Harmonie.

Für eine spätsommerliche Hochzeit empfiehlt Garbis den 29. August. An diesem Tag bildet die Venus in der Waage ein Trigon zum Pluto im Wassermann. Diese Konstellation könnte zu einer heimlichen, aber malerischen Hochzeit führen.

harmonische Ehe

Der letzte empfohlene Hochzeitstermin im Jahr 2024 ist der 7. Dezember. An diesem Tag steht die Venus wieder im Wassermann in Ausrichtung zum Pluto. Dieser Tag könnte besonders emotional und herzlich sein, ideal also für Paare, die eine einfache, aber tiefgründige Zeremonie wünschen.

Stina Garbis ist überzeugt: Diese astrologisch günstigen Daten könnten zu einer liebevollen, schönen und harmonischen Ehe führen. Natürlich ist jede Hochzeit einzigartig, doch durch die Wahl eines dieser Daten können zukünftige Eheleute sicher sein, dass zumindest die Sterne zu ihren Gunsten stehen.