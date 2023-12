Das war der Österreichische Integrationsgipfel 2023

Ein Tag, zwei Schwerpunktthemen und unzählige Ideen zu den Bereichen Migration und Integration. Der Integrationsgipfel 2023 fokussierte auf Ansätze, Wünsche und Perspektiven verschiedener Akteur:innen, um gemeinsam Lösungen zur Arbeitsmigration zu finden und neue Blickwinkel auf die Verbindung von Sport und Integration zu gewinnen.

AK-Präsidentin Anderl: “Gerechtigkeit, egal woher sie kommen”

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer, betonte in ihrer Rede die Wichtigkeit von Gerechtigkeit und Partizipation: “Als Partnerin des Integrationsgipfels setzt sich die Arbeiterkammer jeden Tag für mehr Gerechtigkeit ein, und zwar für alle Menschen in Österreich, egal woher sie kommen. Viele Unternehmen suchen händeringend nach Fach- und Arbeitskräften, da ist es nicht gerecht, dass die Ausbildungen und Qualifikationen von zugewanderten ArbeitnehmerInnen nicht anerkannt werden. Auch Menschen, die ihre Ausbildung in Österreich absolviert haben, soll eine bessere Perspektive für eine Beschäftigung in Österreich geboten werden. Es ist auch ungerecht, dass Menschen, die hier leben, arbeiten und Steuern zahlen, von den meisten Wahlen ausgeschlossen sind. Bei den AK-Wahlen dürfen alle ArbeitnehmerInnen wählen, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft. Die Arbeiterkammer will, dass alle die Möglichkeit haben, sich einzubringen und mitzubestimmen – unabhängig von der Herkunft.”

(FOTO: NEUEN)

Bundespräsident Van der Bellen: “Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte die große Bedeutung von Teamgeist und Vielfalt: “Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sie betrifft alle Bewohnerinnen und Bewohner unseres Landes. Um eine erfolgreiche Integration, aber auch die Partizipation von Menschen mit internationaler Geschichte zu erreichen, müssen alle Akteure aktiv eingebunden werden. Plattformen wie der Integrationsgipfel bieten die Möglichkeit einer sachlichen Zusammenarbeit, um ein gutes Miteinander zu fördern. Am Integrationsgipfel nehmen über 700 Organisationen aus dem ganzen Land teil, einschließlich Menschen aus Politik, Verwaltung und NGOs, sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft. In diesem Jahr behandelt der Integrationsgipfel zwei wichtige Schwerpunktthemen: Arbeitsmigration, da dies eine gute Zukunft sichert, und Sport, da er verbindet und den Teamgeist fördert. Meine Damen und Herren die Frage, ob wir in einem Einwanderungsland Leben ist längst geklärt. Vielfalt ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Die aktuelle Frage, die uns beschäftigt, lautet: Wie können wir das Beste aus dieser Vielfalt machen? Wie es auch da Moto des Integrationsgipfels vorgibt, gelingt Vielfalt gemeinsam.”

Vizekanzler Kogler: “Alle Möglichkeiten nutzen”

Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen) eröffnete mit seiner Key Note den Themenschwerpunkt „Sport und Integration“: „Die Bedeutung des Sports wird oft unterschätzt. Es stellt sich die Frage, warum Sport bei den verschiedensten Anliegen so wichtig ist. Im Sport spiegelt sich viel von der Gesellschaft wider, daher kann dort Integration gelingen… Nationale Grenzen werden überwunden, ethnische Unterschiede spielen keine Rolle. Der Ball dient als Botschafter für Fairplay und Toleranz. Das Team ist in diesem Sinne weit mehr als die Summe seiner Teile. Diese Einstellung sollten wir beibehalten und fördern.” Abschließend gratulierte er den Neun Österreichischen Organisationen zur gelungenen Veranstaltung und lobte die Organisatoren für die Auswahl hochaktueller Themen in einem ohnehin sehr wichtigen Bereich. “Ich glaube, dass wir hier beim Integrationsgipfel einen großen Konsens haben”.