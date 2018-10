So genießt du den Herbst richtig – Die schönsten Plätze der Hauptstadt!

Die Tage werden kürzer und kälter – nun heißt es jeden Sonnenstrahl nutzen und genießen. Wir zeigen euch den Herbst in Wien von seiner schönsten Seiten.

Wenn sich der Herbst in seiner vollen Pracht in der Bundeshauptstadt entfaltet, kann man seine Schönheit am besten in der Natur genießen. Ob durch die Innere Stadt oder in den zahlreichen Parks, die herbstliche Jahreszeit kann man überall in der Stadt bewundern. Wir haben euch die besten Plätze zum Sonne tanken herausgesucht.

Der Wiener Prater

Entspannt in der Prater Allee auf einer Bank sitzen oder noch eine Runde mit dem Riesenrand fahren. Hier gibt es viele Möglichkeiten das Wetter und den Herbst zu genießen.

Herbst auf der Prater Hauptalleee – Foto: Verena Denscher Gepostet von wien.info am Mittwoch, 21. November 2012

Rathauspark mitten in der City

Im ersten Bezirk befindet sich neben dem Stadtpark auch der Rathauspark, der eine perfekte Location zum Spazieren bietet. Die vorbeifahrenden Straßenbahnen und zahlreichen Toursiten verleihen dem Park eine besondere Atmosphäre.

