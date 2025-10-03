Der Förderminister im CUPRA Leon

TEST. Wenn Samy El Makarem (36) ins Auto steigt, geht’s nicht nur um PS und Design, sondern auch um Komfort und Business-Style. Für KOSMO testet er den neuen CUPRA Leon.

Vier bis fünf Stunden täglich im Auto – wer so viel Zeit auf Österreichs Straßen verbringt wie Samy El Makarem, braucht mehr als nur ein schönes Fahrzeug. Der Förderberater, besser bekannt als „Förderminister“, ist im ganzen Land unterwegs: von Vorarlberg bis Wien, von Salzburg bis Kärnten. Da zählen bequeme Sitze, gute Ergonomie und clevere Assistenzsysteme fast mehr als pure Motorleistung.

Komfort und Platz



„Mir ist wichtig, dass ich auch nach langen Strecken entspannt aussteige“, sagt El Makarem. Mit seinen 1,87 Metern weiß er, wie entscheidend Beinfreiheit ist. Im Leon passt es vorne wie hinten: keine eingeklemmten Knie, keine Enge. Besonders angetan war er von den Sportsitzen – beheizbar, optisch stark und vor allem bequem. „Die Sitze gefallen mir extrem gut, absolut langstreckentauglich.“ Damit sind sie für Vielfahrer ein echtes Argument. Praktisch im Alltag: klare Linien im Cockpit und aufgeräumte Armaturen.

Normalerweise fährt El Makarem Jeep, sitzt also hoch und überblickt die Motorhaube. Umso überraschender: Auch im CUPRA Leon fühlt er sich wohl. Die Sitzposition ist variabel, die Rundumsicht solide. Sein Fazit: „Außen gefällt mir besser als innen – aber das ist bei mir bei allen Autos so.“ Felgen sind für ihn Statement, nicht Nebensache. Der Nacht-Schwarz-Metallic-Lack und die kantigen Linien passen perfekt zum sportlichen Markenimage.

„Genau richtig“



Die getestete Version liefert 150 PS über eine knackige 6-Gang-Schaltung. Verbrauch laut Werk: 5,8 bis 6,6 Liter – alltagstauglich. „Er beschleunigt super, nicht zu langsam, genau richtig“, so sein Urteil. Auch die Kupplung beschreibt er als angenehm präzise. Weil er täglich durch Wien fährt, zählt Parkkomfort doppelt. Mit Rückfahrkamera und Hilfslinien punktet der Leon: „Perfekt eingepackt – das hätte ich mir bei meinem früheren Mercedes auch so gewünscht, alleine die Bildqualität der Rückfahrkamera.“

Als Unternehmer mit vier Mitarbeitern denkt El Makarem nicht nur an sich, sondern auch ans Team. Sicherheit und Bedienbarkeit sind ihm wichtig: „Wenn jemand mit meinem Jeep fährt, ist das Einparken eine Katastrophe. Mit dem CUPRA Leon dagegen mache ich mir keine Sorgen.“ Für ihn ist das Auto nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern rollendes Büro – und Visitenkarte: „Es muss sportlich und elegant sein, sodass man als Geschäftsmann einsteigt und es einfach passt.“

Getestetes Fahrzeug: Cupra Leon Leistung: 110 kw / 150 PS, 6-Gang Schaltung

Verbrauch: 5,8L – 6,6L

Farbe: Nacht-Schwarz-Metallic

Sonderausstattung: Edge Paket

Keyless Entry & Go System, Alarmanlage + Innenraumüberwachung, Ambientebeläuchtung, Rückfahrkamera, Winter-Paket (beheizbare Sitze vorne)

Preis brutto: 35.891,36 Euro/ ab 33.900 Euro

Mehr als ein Auto



Der getestete CUPRA Leon – mit Edge-Paket, Keyless Entry, Alarmanlage, Ambientebeleuchtung und Winter-Paket – bringt für 35.891,36 Euro brutto (Basis ab 33.900 Euro)

viel Ausstattung mit. Los geht es beim Leon schon ab 25.900 Euro. „Erschwinglich“, kommentiert Samy. Kein überdimensionierter SUV, kein reiner Sportwagen – sondern die smarte Mischung: sportliches Design, solide Leistung, hoher Komfort und Sitze, die auch nach Stunden bequem bleiben. Für jemanden wie Samy El Makarem, der zwischen Förderberatungen und Kundenterminen pendelt, ist er mehr als ein Auto – ein flexibler Begleiter zwischen Business und Fahrspaß.

„Das Auto ist die perfekte Mischung aus Komfort, Sportlichkeit und Stil. Von mir gibt’s ein ‚Sehr gut‘ – nicht mehr und nicht weniger“, so Samy abschließend.

